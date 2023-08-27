От ночных огней Темпл-бара до "охоты" на оленей: чем впечатляет ирландский Дублин

Дублин – самое первое место, которое приходит на ум, когда туристы планируют поездку в Ирландию. Во-первых, это столица, а, во-вторых, именно через его аэропорт чаще всего пролегает путь иностранных гостей на изумрудный остров. И, поверьте, этому городу есть что показать гостям. УНИАН.Туризм расскажет, что стоит посетить в Дублине в первую очередь.

В нашем предыдущем материале мы рассказывали, что стоит учесть перед поездкой в Ирландию – от безвиза и бытовых вопросов до определенных местных особенностей. Теперь же хотим немного познакомить вас с ирландской столицей – Дублином.

Немного фактов о Дублине

Город Дублин был основан в далеком 841 году, однако первое упоминание о нем датируется аж 140 годом. Современное название города, впервые упомянутое в 14 веке, на ирландском языке пишется как Baile Átha Cliath (поселение недалеко от брода), а его первое ирландское название было Dubh Linn (черный пруд) – именно от него и произошло современное международное название города.

Население самого города Дублин сейчас едва дотягивает до 600 тысяч, однако если учитывать прилегающие округа, вместе с которыми столица формирует так называемый Большой Дублин, то количество его жителей уже перевалило за 2 миллиона. Причем оно продолжает расти, в первую очередь за счет иностранных мигрантов.

Климат Дублина умеренно-морской, с мягкими зимами, прохладным летом и отсутствием резких перепадов температур. Максимальная температура в январе здесь составляет +8°C, а в июле едва дотягивает до +20°C. Самые солнечные месяцы года в Дублине – июнь и июль, а самые влажные – декабрь и август. Впрочем, в последние годы в ирландской столице бывает заметно теплее – например, во время нашего визита в конце июня этого года температуры днем здесь достигали +25°C, и мы даже здесь обгорели.

Транспорт, жилье, еда

Несмотря на то, что Дублин в последние годы пользуется бешеной популярностью среди иностранцев, эти главные туристические аспекты имеют определенные проблемы.

В частности, в общественном транспорте Дублина, несмотря на его общее удобство и опрятность, действует довольно странная система оплаты – там разовые билеты нельзя купить онлайн, если вы не планируете покупать пластиковую карту-проездной TFI Leap Card Dublin. В таком случае билеты на автобусы покупаются лишь у водителя и только за монеты без сдачи. Особенно это раздражает туристов по прибытию в Дублин самолетом, когда мелких денег еще нет, а из аэропорта до города как-то доехать надо. Тогда на помощь придет магазинчик с продуктами на выходе из аэропорта возле автобусной остановки, где можно купить разовый билет с карты или за бумажные деньги. А вот в городе таких магазинчиков мы не увидели.

Кроме того, в пиковые часы, особенно когда в городе происходят какие-то массовые мероприятия, из-за бешеного спроса очень трудно куда-то доехат – из-за пробок и потому что автобусы, которые итак курсируют с опозданием, еще и не останавливаются на остановках, ведь они уже переполнены. В такие моменты также очень сложно найти такси. Потому в аэропорт советуем выезжать заранее.

Также в городе, как и в целом по Ирландии, очень большие проблемы с наличием свободного жилья – его просто нет. Поэтому, если вы планируете поехать в Дублин и у вас нет друзей или родственников, у которых можно остановиться, жилье стоит бронировать за несколько месяцев вперед, особенно если вы едете в топ-сезон. При этом цены на жилье здесь очень высокие – одноместные номера в отелях стартуют от 150 евро за сутки, тогда как койко-место в общем номере в хостеле обойдется в сумму от 35 евро. Справедливости ради, хостелы в Ирландии чистые и современные, не то что восточноевропейские ночлежки для гастарбайтеров.

А вот с едой в Дублине проблем нет – здесь полно заведений на любой вкус и бюджет (но в целом они все равно довольно высокие, ведь Ирландия страна очень недешевая). Также в городе много супермаркетов, а цены на продукты там – плюс-минус на уровне украинских.

Атмосферные дублинские пабы

Отдельного внимание заслуживают типичные ирландские пабы в Дублине, где почти каждый день раздается живая музыка, показывают спортивные соревнования и можно вволю напиться пива, в том числе знаменитого Гиннеса.

Еды обычно в таких пабах немного или вообще нет, но кто же ходит туда есть? Туда ходят в первую очередь за атмосферой!

С другой стороны, существует мнение, что еда и напитки в таких вот классических пабах дешевле, чем в туристических ресторанах или хипстерских гастрокафе – и мы это подтверждаем по собственному опыту.

Ночные огни Темпл-бара

Больше всего туристов обычно стекается в популярный район Temple Bar в центре Дублина – впрочем, это скорее для гостей, тогда как местные предпочитают заведения за его пределами.

Тем не менее, это место стоит того, чтобы туда хоть раз заскочить – если не для того, чтобы заходить в местные пабы "под туриста", то хотя бы чтобы прогуляться по его оживленным улочкам с брусчаткой, яркими домиками и миллионами огней. Это действительно незабываемая атмосфера, которую стоит испытать!

Калейдоскоп цветных дверей

В целом Дублин – очень фотогеничный город с весьма узнаваемой городской архитектурой. Особое место здесь занимают цветные двери на типичных для Ирландии одно-двухэтажных кирпичных жилых домах. Можно часами бродить по городу, рассматривая их.

И вот тут вам важный совет – если у вас есть время, все же попробуйте выходить за пределы популярных туристических районов, чтобы полюбоваться настоящей жизнью города. Дублин действительно того стоит.

Must-visit достопримечательности Дублина

Конечно, не одними пабами знаменит Дублин. Как древний город он может предложить туристам огромное количество памятников истории и архитектуры. Вот лишь некоторые из них.

Дублинский замок (Dublin Castle) – главный правительственный комплекс зданий страны, который до 1922 года был главным форпостом Британии в Ирландии. Датой основания замка считается 1204 год, однако большинство современных зданий комплекса были построены в 18 веке.

Тринити-колледж (Trinity College) – старейшее и самое престижное учебное заведение в Ирландии, входящее в состав Дублинского университета. Датой его основания считается 1592 год, и в свое время здесь учились такие известные ирландские писатели, как Оскар Уайльд, Джонатан Свифт, Сэмюэл Беккет и Брэм Стокер.

Особым вниманием туристов пользуется библиотека Тринити-колледжа, книжный фонд которой насчитывает аж 5 миллионов томов. Также университет окружен большим уютным парком, прогуляться по которому могут все желающие.

Кафедральный собор Святого Патрика (St Patrick's Cathedral) – главный храм протестантской церкви Ирландии, он является крупнейшим собором страны. Его начали строить еще в конце 12 века, а шпиль у него появился только в 18 веке.

Собор Христа (Christ Church Cathedral) – главный кафедральный собор города в готическом стиле, основанный в 1031 году королем викингов Дублина Сигтриггом Шелкобородым. В 16 веке собор подвергся серьезным разрушениям и был отстроен лишь в конце 19 века.

Мост Ха'Пенни (Ha'Penny Bridge) – одна из самых узнаваемых визитных карточек города, которую можно увидеть на многочисленных сувенирах из Дублина. Он был построен в начале 19 века, когда возникла необходимость обустроить пешеходный переход через городскую реку Лиффи. Его название дословно переводится как "Мост пол-пенни" – из-за того, что когда он только появился, чтобы перейти через него, путники должны были заплатить плату в пол-пенни.

Кстати, река Лиффи, через которую сейчас уже переброшено немало мостов, тянется фактически через весь центр города и является довольно популярным местом для прогулок как среди местных, так и среди туристов.

Конечно, это далеко не все достопримечательности Дублина, однако они точно входят в список must visit, особенно если у вас в городе не так уж много времени.

Музеи Дублина

В Дублине очень много музеев, причем большую часть из них можно посетить бесплатно – в любой день или в какие-то конкретные дни недели, это стоит уточнять перед посещением каждого из них. Поскольку в Дублине погода очень переменчивая и часто идут дожди, музеи станут настоящим спасением для туристов, которые ищут где переждать непогоду.

Поговаривают, что и в некоторых платных ирландских музеях и других учреждениях с платным входом для украинцев сейчас бесплатный вход. Впрочем, мы, посетив Ирландию именно как туристы, это не проверяли.

Среди наиболее известных музеев ирландской столицы – Национальный музей Ирландии, Национальная галерея Ирландии, Ирландский музей современного искусства, Государственный музей геральдики, Тюрьма-музей Килменхэма, Маленький музей Дублина, Музей пива Гиннесс, Старый завод виски Джеймсон и многие другие.

Дублинские парки

Также Дублин славится своими зелеными опрятными парками. В самом центре города есть сразу несколько зеленых зон, которые являются популярными местами отдыха как среди горожан, так и среди туристов.

Среди них – центральный парк города Сант-Стивенс-Грин с ландшафтным озером, водопадами, скульптурами и детской площадкой, площадь-сад Меррион с оригинальной статуей писателя Оскара Уайлда, Iveagh Gardens с уникальной коллекцией садовых ландшафтов 1865 года.

Кроме этого, туристам настоятельно рекомендуется посетить Ирландский национальный ботанический сад в Дублине, Дублинский зоопарк и кладбище Гласневин.

Феникс Парк и олени

Впрочем, больше всего из зеленых зон туристов привлекает огромный Phoenix Park примерно в 3 километрах от центра города, а точнее – его обитатели. Если немного отойти от "цивилизованной" части парка с опрятными клумбами и скульптурами, то можно попасть на просторное поле, где обитают сотни диких оленей.

Будем откровенны, увидеть их – это большой удача, и порой ради этого стоит приложить определенные усилия. Поскольку животные фактически живут в диких условиях (и да, кормить их нельзя), они чаще всего убегают при приближении человека.

Кроме того, парк очень большой, так что быть они могут где угодно – здесь есть несколько групп оленей, бегающих по всей его территории.

Например, мне пришлось целый час бегать по полю по колено в мокрой после дождя траве, прежде чем я увидела первую группу оленей. Впрочем, подойти слишком близко к ним я все равно не смогла.

Пляж и набережная

Поскольку Ирландия – это остров, а его столица – расположена на берегу Ирландского моря, немало туристов сразу же раздумывают над тем, можно ли в городе отыскать пляжи или даже искупаться в море! И здесь мы вас несколько разочаруем…

Примерно в 5 километрах от центра города расположен песчаный пляж Sandymount Beach, куда легко можно дойти пешком, тем более, что дорога проходит через весьма симпатичные городские районы.

Впрочем, там очень часто бывают отливы (это вообще отдельная история в Ирландии – вода там отходит от берега так же быстро, как и подходит), так что искупаться там вряд ли получится – в отлив до воды придется идти несколько сотен метров, а до глубины – еще больше, а в прилив море будет неспокойным. К тому же, рядом расположены несколько заводов и порт, так что вода там такая себе для купания. Тем не менее, там очень приятно погулять.

Если же есть время и вдохновение – можно от пляжа пройти к Irishtown Nature Park с аккуратными тропами вдоль морского побережья, откуда открываются великолепные виды.

А вот любители плавания могут попытать удачу на песчано-каменном Seapoint Beach, но туда уже надо ехать – он расположен где-то в 10 километрах от центра Дублина. Впрочем стоит помнить, что ирландские воды все же довольно прохладные.

Поездка в Хоут

Если вам позволяет время, можно съездить из Дублина на несколько часов в его пригород Хоут (Howth) – небольшое рыбацкое поселение с населением около 9 тысяч человек.

Ехать туда около получаса поездом из центра Дублина, билет обойдется в 5 евро туда-обратно, приобрести его можно в кассе железнодорожной станции.

В первую очередь, городок привлекает туристов своим маяком с красными дверями, к которому в отличие от многих других маяков Ирландии можно приблизиться вплотную.

В целом, Хоут – это очень живописное место, где вам гарантировано огромное количество красивых фото на память.

Также там есть причал для яхт и большая прогулочная набережная, а если повезет – увидите морских котиков в прибрежных водах.

Кроме того, Хоут славится множеством ресторанов на любой бюджет, где можно отведать вкусные блюда из рыбы и морепродуктов. Собственно, за этим сюда и приезжает большинство туристов.

Вездесущие чайки

Ну и, конечно, рассказывая о Дублине, нельзя не упомянуть его пернатых обитателей – огромных чаек, которые тут всюду, прямо как голуби у нас.

Они летают над вами и громко кричат, а если видят у вас еду – начинают ее выпрашивать. Особенно наглые птицы выхватывают еду прямо из рук у туристов.

***

Без сомнения, Дублин является обязательным пунктом назначения, если вы планируете посетить Ирландию. И если вы думаете, что вам хватит двух-трех дней, чтобы посмотреть в нем все интересное – вы глубоко ошибаетесь. Вы обязательно захотите вернуться туда еще, чтобы закрыть все гештальты. Это мы вам гарантируем.

Более того, несмотря на свои небольшие размеры, Ирландия может многое предложить туристам помимо Дублина. В следующем нашем материале мы расскажем вам о западе Ирландии – одном из самых популярных регионов страны.

Марина Григоренко

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