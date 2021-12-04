Уик-энд в Таллинне: что посмотреть и как согреться в уютной эстонской столице

В это сложно поверить, но пандемия коронавируса имела и определенный позитивный эффект для туристов – многие начали открывать для себя совершенно новые направления, основываясь на том, куда сейчас впускают и на каких условиях. Именно так УНИАН.Туризм попал в столицу Эстонии – уютный, но очень холодный город Таллинн. Теперь спешим с вами поделиться, чем заняться в этом городе туристам, отправляющимся туда на пару дней.

Страны Балтии и в докарантинные времена пользовались немалой популярностью среди украинских туристов как направление "на выходные", однако на фоне Риги и Вильнюса – эстонский Таллинн все же несколько уступал позиции. А между тем, этому городу точно есть, что предложить путешественникам.

Условия въезда в Эстонию для украинцев

Поскольку Эстония входит в Евросоюз и Шенгенскую зону, украинским туристам для въезда в страну не нужно оформлять визу – нужен лишь биометрический паспорт.

При этом в Эстонии на данный момент действуют сравнительно лояльные условия въезда для туристов, которые, впрочем, пересматриваются еженедельно. Потому, чтобы избежать сюрпризов, советуем проверять перед поездкой актуальные правила въезда с помощью интерактивной карты МИД Украины или на сайте Министерства иностранных дел Эстонии.

Итак, по состоянию на начало декабря, для въезда в Эстонию туристам из Украины потребуется:

в Эстонию разрешен въезд из любой страны (в том числе из Украины) и с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, если с этого момента прошло не больше года – Эстония принимает все вакцины, которые официально используются в Украине

за три дня до въезда в Эстонию заполнить анкету пересечения границы

невакцинированные граждане Украины могут попасть в Эстонию только по уважительной причине (работа, учеба, посещение семьи), сделав за 72 часа до въезда ПЦР-тест или за 48 часов – экспресс-тест на антитела, а по прибытию отправиться на 10-ти дневную самоизоляцию

ограничения не распространяются на лиц, которые переболели COVID-19, и с момента подтверждения диагноза прошло не более 180 дней

На практике, по прибытию в Эстонию у вас запросят еще несколько документов, подтверждающих цель поездки (и да, здесь их действительно проверяют):

бронирование отеля

обратный билет

полис медицинского страхования, покрывающий лечение коронавируса

Также не пугайтесь, если вас пригласят на дополнительную проверку багажа.

Как добраться до Таллинна

Прямые авиарейсы из Киева в Таллинн пока что выполняет только авиакомпания Wizz Air, совершая от 5 до 7 рейсов в неделю туда-обратно. На данный момент цены на февральские рейсы стартуют от 969 гривень в один конец (без багажа), однако на праздничные даты декабря-января цены заметно выше. Рейсы выполняются из киевского аэропорта им. Игоря Сикорского (Жуляны) с прибытием в Таллиннский аэропорт им. Леннарта Мери. Время в пути – порядка двух часов.

Остальные авиакомпании предлагают добираться из Киева до Таллинна с пересадкой, что, честно говоря, весьма сомнительное удовольствие, учитывая столь смешное расстояние. Потому многие туристы любят комбинировать Таллинн с двумя другими балтийскими столицами – Ригой и Вильнюсом, куда из Украины летает куда больше прямых рейсов.

Из преимуществ Таллина – близкое расположения аэропорта к центру города с налаженной сеткой общественного транспорта. Удобнее всего добираться до центра города на трамваях №2 и №4, которые подъезжают прямо к выходу из аэропорта. Первый ходит каждые 20 минут, второй – каждые 7 минут. Также от аэродрома в город курсирует несколько автобусных маршрутов.

Городской транспорт в Таллинне

Отдельного внимания заслуживает система городского транспорта в Таллинне, до которой нам в Украине, увы, еще очень далеко.

Во-первых, для столь небольшого города здесь довольно много маршрутов – автобусы, трамваи и троллейбусы. Общественный транспорт работает в Таллинне ежедневно с 6:00 до 23:00, некоторые линии – до 24:00. Расписание в выходные и праздничные дни чаще всего отличается от будних. Транспорт ходит довольно часто и четко по расписанию, а больших столпотворений в нем нет.

Во-вторых, проезд здесь сравнительно недорогой, как для Европы. Так, билет на проезд в течение часа обойдется в 1,50 евро, суточный билет – в 4,50 евро, а билет на 3 дня – в 7,50 евро. Также можно купить туристическую карточку, которая откроет вам бесплатный доступ к большинству достопримечательностей города и даст еще несколько приятных бонусов.

В-третьих, платить за проезд в Таллинне очень удобно. Жители города активно пользуются пластиковыми проездными, но туристам эта опция не особо интересна. Зато можно заранее купить онлайн проездные билеты интересующей вас категории, загрузив их в соответствующее приложение. Также в городе иногда попадаются терминалы по продаже билетов, но на них слишком надеяться не стоит – мне, например, такой попался только в аэропорту.

Ну а самый простой вариант – расплатиться за проезд прямо по ходу банковской картой с PayPass (MasterCard или Visa). Только стоит учесть один момент: в салонах общественного транспорта Таллинна расположено несколько валидаторов, но на практике – большинство из них принимают только городскую карту, а банковскую лишь один из них ближе к водителю.

Ах да, подносить к валидатору проездной, даже если он многоразовый, нужно каждый раз.

К слову, на данный момент водители общественного транспорта Таллинна практически не продают билеты. Исключение – пригородные автобусы, внутри которых нет валидаторов для оплаты банковской картой. Принимаются только наличные, желательно без сдачи.

Больше об общественном транспорте в Таллинне можно узнать по ссылке.

Когда лучше всего ехать в Таллинн

Едва ли не главное, что стоит учесть, планируя поездку в Таллинн – климат. А он здесь морской северный, что означает – морозные ветра, низкие температуры и обильные осадки. Да чего уж там, по факту здесь теплых только два месяца в году – июль и август, но и тогда не бывает слишком высоких температур.

Еще одна особенность – короткий световой день зимой и так называемые "белые ночи" летом. А потому, отправляясь в Эстонию зимой, стоит понимать, что светать здесь будет ближе к 9 утра, а в 16 часов будет уже темно. Но зато летом – солнце садится совсем ненадолго. Так что сможете гулять до упора.

Тем не менее, зимой в Таллинне тоже очень красиво. Здесь довольно рано улицы украшают к Рождеству – надо же как-то поднимать настроение жителям и гостям города, когда кругом темень и морозы. Плюс многие здания в исторической части города имеют подсветку круглый год. Потому вы будто попадаете в средневековую зимнюю сказку – главное только максимально утеплиться, предусмотрев дополнительный бюджет на периодические заходы в кафе погреться.

Из плюсов – зимой, чтобы погулять по Таллинну в темное время суток, любуясь огнями города, не нужно слишком долго ждать.

Еще один красивый момент – зимой солнце здесь в принципе не поднимается слишком высоко, а потому небо и облака здесь какие-то особенные. Возможно, именно поэтому здесь такие яркие краски зимой. А чего стоят отражения неба в воде!

Что посмотреть в Таллинне

Таллинн – довольно небольшой город с населением чуть более полумиллиона жителей, и это с учетом пригородов. А потому по городу можно запросто перемещаться пешком, успев посмотреть основные достопримечательности за пару дней.

Разумеется, первым делом стоит прогуляться по историческому центру Таллинна – он по праву считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых городов в Европе. Можно часами бродить узкими мощеными улочками города, среди невысоких ярких домиков, церквушек и старинных городских стен с башенками, которые время от времени разбавляются современными граффити, скульптурами и архитектурными ноу-хау.

Хотя в городе много платных смотровых площадок – на башнях, на ратуше, на колокольнях – по факту лучшие панорамы города открываются совсем не отсюда, а со смотровых площадок Кохтуотса и Паткули. Мало того, что здесь виды обширнее и ничто не закрывает обзор, так еще и попасть сюда можно абсолютно бесплатно. Кроме того, часть "платных" смотровых площадок не работают зимой – вероятно, из-за сильного ветра и холода.

К слову, поднимаясь на смотровые площадки, стоит учитывать – там действительно очень морозно, а порывы ветра запросто могут выбить из рук смартфон, пока вы будете пытаться снять панораму города.

И именно в старом городе Таллинна сосредоточено наибольшее количество музеев, ресторанов, кафешек, баров, сувенирных лавок и прочих локаций, необходимых туристам. Также здесь есть сравнительно небольшое количество магазинов, но все же основная их масса вынесена в крупные торговые центры, до которых, впрочем, не так уж долго добираться.

Пожалуй, нет смысла подробно расписывать, какие достопримечательности в "старом" Таллинне стоит посетить – вы так или иначе на них наткнетесь сами. Но все же парочку мест советуем пометить на карте – Дворик мастеров Meistrite Hoov и улица с художественными студиями Katariina käik.

Ах да, и обратите внимание на знаменитые таллиннские деревянные двери – они здесь всех возможных цветов и узоров.

Еще одно must visit в Таллинне – городской парк Кадриорг, где также расположено несколько музеев и памятников, от исторических до современных. Это довольно большой по площади облагороженный парк, где есть зелень даже под конец осени. Вообще, сложно представить, как при таком холодном климате здесь что-то выживает. Но, на самом деле, в Эстонии еще и очень много хвойных, которые остаются зелеными даже зимой.

Отдельного внимания заслуживает японский сад на территории парка – с аккуратно подстриженными кустиками, вальяжными уточками, игривыми белочками и вообще всем, что успокаивает глаз.

А еще меня просто покорили таллиннские лавочки – они по всему городу выполнены в одном стиле и белом цвете, а в темное время суток некоторые из них еще и подсвечиваются.

Дальше отсюда можно двинуться на набережную Таллинна – перейдя дорогу возле памятника "Русалка" – статуи ангела в память о жертвах крушения одноименного корабля, дальше вы сразу упретесь в длиннющую набережную, по которой очень приятно гулять, любуясь северными морскими пейзажами и стаями чаек, уток и даже диких лебедей, которые ловко ныряют за кормом, качаясь на суровых балтийских волнах.

Если пройти примерно 4 километра по этой набережной, то вы выйдете на популярный пляж Пирита. Здесь у вас есть несколько вариантов. Во-первых, если у вас есть силы, время и вдохновения – можно пройти еще несколько километров вдоль пляжа.

Его особенностью является песчаная береговая линия и сосновый бор у самого моря. Гулять здесь правда очень приятно, а летом еще и искупаться можно.

Также через дорогу от пристани Пирита находится еще одна интересная достопримечательность – руины Монастыря Святой Биргитты, он же монастырь Пирита, возведенного в XV веке. Годы его не пощадили, но остатки строения весьма качественно законсервировали и сейчас активно используют как площадку под различные мероприятия.

В свободное от мероприятий время на территорию руин монастыря может зайти любой жалеющий, заплатив всего два евро. Причем здесь используется бесконтактная система оплаты – у входа в монастырь стоит автомат, где можно купить билет, а потом просканировать его у турникета и зайти внутрь. Прогуляться там и правда очень атмосферно, особенно в холодное время года, когда совсем нет туристов.

Также отсюда можно пройти пешком 3 километра или проехать на автобусе до Таллиннского ботанического сада. Конечно, гулять в холодное время года здесь не очень, но вот оранжерея определенно заслуживает внимания – здесь просто невероятный тропический зал!

А как в нем приятно оказаться зимой! Стоит это удовольствие – 5,5 евро.

К слову, совсем недалеко отсюда расположена таллиннская телебашня, на которую можно подняться ради потрясающих панорамных видов. Вот только перед посещением лучше уточнять, работает ли она.

В самом сосновом лесу возле Пириты также есть несколько интересных локаций, к которым ведут многочисленные "тропы здоровья", включая бункер и руины домов богачей.

Еще одна интересная локация Таллинна, а точнее его пригорода – Музей под открытым небом Виймси в одноименном поселке. Этот музей представляет из себя прибрежную деревню с фермой 20-х годов XIX века и домами рыбаков, которые когда-то находились на этом самом месте.

Периодически здесь устраиваются различные мероприятия и ярмарки выходного дня, но и так сюда интересно заехать (из центра на автобусе №114) – хотя бы ради ярких фото с красными домиками, зеленой травой, рыбацкими лодками и овечками. Выглядит очень уютно, но, как вы уже могли догадаться – здесь очень ветрено. Спасибо "хозяину" музея, который бесплатно угостил кофе замерзшего туриста.

Вход в музей стоит всего 3 евро, однако можно купить билет за 5 евро на посещение двух музеев – самого Виймси и музея прибрежного народа Rannarahva, находящегося примерно в километре отсюда. Собственно, музей Виймси на самом деле является филиалом последнего.

В целом, в Таллинне и его окрестностях еще много всего интересного, в том числе в плане природы и музеев, но это мы решили отложить до следующего раза – и, обязательно, в теплое время года.

Где и что поесть в Таллинне

Разумеется, путешествия в другие страны – это не только о любовании красотами, но и о гастрономии. Еще собираясь в поездку, я решила изучить, какая же она – эстонская кухня! Оказалось, что под национальными блюдами часто подразумевают, в первую очередь, типичные блюда крестьянской кухни до середины XIX века, также впитавшая в себя традиции немецкой, шведской и русской кухонь.

Итак, для эстонской кухни характерно обилие простых блюд с использованием картофеля, овощей круп, мяса и рыбы. Также здесь популярны различные виды колбас, включая кровянку и лосятину.

Среди основных блюд эстонской кухни:

Картулипорсс – мясо, запеченное в картофельном пюре

– мясо, запеченное в картофельном пюре Мульгикапсад – блюдо из жирной свинины, квашеной капусты и перловой или ячневой крупы

– блюдо из жирной свинины, квашеной капусты и перловой или ячневой крупы Мульгипудер – каша из перловой крупы и картофельного пюре

– каша из перловой крупы и картофельного пюре Вере пакеогид – блины с кровью

– блины с кровью Суитсукала – копченая форель

– копченая форель Таллиннские кильки – килька пряного посола

– килька пряного посола Сепик – эстонский хлеб из цельнозерновой муки

– эстонский хлеб из цельнозерновой муки Пипаркоок – рождественское печенье

Из напитков в Эстонии в фаворе пиво, сидры и, конечно же, знаменитый ликер Vana Tallinn. Существует очень много разновидностей этого прекрасного напитка, и его здесь добавляют куда только можно.

В историческом центре Таллинна находится большое количество ресторанов национальной кухни с колоритным дизайном, ориентированных на туристов – точно мимо не пройдете.

Если же вам классическая местная кухня, как и мне, кажется тяжеловатой, то прогресс не стоит на месте. Например, мое открытие – ресторан современной эстонской кухни Kaerajaan на Ратушной площади.

Кроме того, в Таллинне очень много ресторанов европейской и мировой кухни – всевозможные пиццерии, пасты, суши, индийская еда, восточная кухня и, конечно же, многочисленные кофейни.

К слову, если не хотите есть в туристическом районе, то можно заглянуть в район Hobujaama совсем недалеко от старого города, где расположено несколько любопытных заведений.

Ну а если попадете в Таллинн в период рождественских ярмарок (в этом сезоне он продлится с 26 ноября по 2 января) – то обязательно отведайте Глег. Это традиционный горячий напиток из красного вина с добавлением пряностей, распространенный в Финляндии, Швеции, Эстонии и Латвии. От привычного нам глинтвейна он отличается тем, что туда добавляют напитки покрепче – водку, бурбон или все тот же Vana Tallinn.

Из традиционных угощений на таллиннских рождественских ярмарках, главная из которых расположена прямо на Ратушной площади – лосось, мясо и колбаски на гриле, с гарниром в виде картофеля по-селянски и "немецкой" кисло-сладкой капусты.

Где остановиться в Таллинне

Таллин хоть и небольшой город, но здесь хватает вариантов размещения на любой вкус и бюджет – можно пожить в скромном хостеле за 700 гривень в сутки в одноместном номере (в общих комнатах намного дешевле), а можно – в комфортабельных апартаментах за 1500 гривень в сутки.

Ключевое здесь – месторасположение. Отель по вполне доступной цене запросто можно найти недалеко от центра города, чтобы близко было добираться до аэропорта и основных достопримечательностей.

Еще несколько полезных фактов об отдыхе в Таллинне

1. Официальной валютой в Эстонии является евро. При этом здесь практически везде можно расплатиться кредитной карточкой, включая чаевые в ресторане и напитки на ярмарке. Так что много наличности вам с собой брать не понадобится. Ну а если уж слишком потребуется, то банкоматов в городе хватает.

2. Официальный язык в стране – эстонский, относящийся к финно-угорской группе, и он совершенно не похож на славянские или романо-германские языки. Тем не менее, английский здесь все понимают. Ну а учитывая, что треть населения Эстонии – русскоязычные, если вас не слишком смущает этот факт, то на русском языке вам помогут практически везде. Надписи повсюду также продублированы на английском и русском языках.

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Таллинн оказался весьма интересным и симпатичным туристическим направлением на уик-энд, которое пока что не так активно жалуют именно туристы, а не искатели сезонной работы из Украины. Здесь царит особая расслабленная атмосфера, так контрастирующая с шумным и переполненным Киевом. Да все это на фоне красивейшего старинного городка, живописной природы, суровых морских пейзажей и, конечно, безлимитного ликера Vana Tallinn. Тем более, что все это – по вполне доступным ценам.

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О других странах Европы, открытых для украинских туристов, вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

Марина Григоренко

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