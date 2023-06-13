После окончания пандемии туристы со всего мира как никогда стремятся путешествовать.

Хорватский город-курорт Дубровник признали самым посещаемым туристическим направлением в этом году – на каждого местного жителя приходится 36 туристов.

Согласно исследованию поисковой системы Holidu, после окончания пандемии в этот летний сезон туристы со всего мира как никогда стремятся путешествовать, в результате чего во многих городах буквально не протолкнуться. При этом чрезмерный туризм может оказать давление на местные сообщества, поскольку жители таких городов вынуждены бороться с пробками, чрезмерным шумом и ростом цен на жилье, пишет Express.

Вторым самым переполненным городом Европы признали итальянскую Венецию: на каждого местного жителя там приходилось 21 турист. Не сумели остановить потоки гостей даже введенные ранее запрет на заход круизных лайнеров и плата за въезд в город.

В Брюгге (Бельгия) и на острове Родос (Греция) на каждого жителя также приходится 21 турист, в то время как в Рейкьявике (Исландия) на каждого жителя приходится 16 туристов.

Самые переполненные туристами города Европы в 2023 году

1. Дубровник, Хорватия.

2. Венеция, Италия.

3. Брюгге, Бельгия.

4. Родос, Греция.

5. Рейкьявик, Исландия.

6. Флоренция, Италия.

7. Ираклион, Греция.

8. Амстердам, Нидерланды.

9. Дублин, Ирландия.

10. Таллинн, Эстония.

Чем туристов привлекает хорватский Дубровник

Популярный портовый город Дубровник на берегу Адриатического моря, с одной стороны, привлекает любителей пляжного отдыха, ведь там не только отличные пляжи и теплое море, но и большое количество солнечных дней.

С другой стороны, Дубровнику есть что предложить гостям в плане культуры и истории – его Старый город на обрывистом мысу над морем внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также он привлекает киноманов, которые съезжаются в город пройтись по стопам героев любимых фильмов и сериалов – именно здесь частично снимали один из самых успешных сериалов в истории "Игра престолов" .

При этом Хорватия довольно долго закрывала глаза на невоспитанных туристов, однако теперь страна решила с ними бороться. Теперь любой турист, уличенный в нарушении одного из строгих местных правил, может быть оштрафован на 4000 евро. Среди прочего, к этому относятся драки, словесные оскорбления, хождение без рубашки и употребление алкоголя рядом с охраняемой территорией.

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