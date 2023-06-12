Хорватия решила бороться с невоспитанными туристами.

Хорватия, которая после присоединения к Шенгенской зоне стала одним из самых популярных туристических направлений в Европе, довольно долго закрывала глаза на неуправляемых туристов. Однако теперь страна решила с ними бороться.

Как пишет Express, теперь любой турист, уличенный в нарушении одного из строгих правил страны, может быть оштрафован на 4000 евро.

"В некоторых хорватских городских центрах власти могут налагать штрафы на месте за поведение, которое там считается неуместным. К этому относятся драки, словесные оскорбления, хождение без рубашки и употребление алкоголя рядом с охраняемой территорией, такой как школа", – пишет издание.

Отмечается, что в большинстве хорватских городов есть вывески, сообщающие о действиях, запрещенных местным законодательством.

За что туристов могут оштрафовать в Хорватии

Прогулка по городам без рубашки или в купальниках

Ношение одежды, пропагандирующей употребление наркотиков

Сон в общественных местах

Взбирание на памятники

Мочеиспускание в общественных местах

Употребление алкоголя в охраняемых общественных местах

Рвота в общественных местах

Тем временем, в Дубровнике, где на каждого местного жителя приходится около 36 туристов, внедряют своим методы борьбы с толпами туристов. Например, недавно там запретили использовать чемоданы на колесиках в Старом городе из-за шума, который они производят. Мэр города пояснил, что туристы должны будут оставлять свой багаж в аэропорту, заплатив за его доставку в отель, если они не едут туда сразу по прилету, а предпочитают сначала прогуляться по городу.

Как сообщал УНИАН, ранее хорватский Дубровник попал в топ-10 самых переполненных туристами направлений мира.

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