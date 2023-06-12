Хорватия, которая после присоединения к Шенгенской зоне стала одним из самых популярных туристических направлений в Европе, довольно долго закрывала глаза на неуправляемых туристов. Однако теперь страна решила с ними бороться.
Как пишет Express, теперь любой турист, уличенный в нарушении одного из строгих правил страны, может быть оштрафован на 4000 евро.
"В некоторых хорватских городских центрах власти могут налагать штрафы на месте за поведение, которое там считается неуместным. К этому относятся драки, словесные оскорбления, хождение без рубашки и употребление алкоголя рядом с охраняемой территорией, такой как школа", – пишет издание.
Отмечается, что в большинстве хорватских городов есть вывески, сообщающие о действиях, запрещенных местным законодательством.
За что туристов могут оштрафовать в Хорватии
- Прогулка по городам без рубашки или в купальниках
- Ношение одежды, пропагандирующей употребление наркотиков
- Сон в общественных местах
- Взбирание на памятники
- Мочеиспускание в общественных местах
- Употребление алкоголя в охраняемых общественных местах
- Рвота в общественных местах
Тем временем, в Дубровнике, где на каждого местного жителя приходится около 36 туристов, внедряют своим методы борьбы с толпами туристов. Например, недавно там запретили использовать чемоданы на колесиках в Старом городе из-за шума, который они производят. Мэр города пояснил, что туристы должны будут оставлять свой багаж в аэропорту, заплатив за его доставку в отель, если они не едут туда сразу по прилету, а предпочитают сначала прогуляться по городу.
Как сообщал УНИАН, ранее хорватский Дубровник попал в топ-10 самых переполненных туристами направлений мира.
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