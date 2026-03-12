Эскалация вокруг Ирана бьет по рынкам: золото падает на фоне укрепления доллара, – Reuters

Рост цен на нефть усилил инфляционное давление.

Цены на золото в четверг, 12 марта, упали из-за укрепления доллара и уменьшения надежд на снижение процентных ставок в США в ближайшем будущем, поскольку повышение цен на энергоносители усилило опасения по поводу инфляции.

Как пишет агентство Reuters, сегодня утром спотовая цена на золото снизилась на 0,2% - до 5 167,15 доллара за унцию (166,1 долл. за грамм). Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле упали на 0,1% - до 5 173,10 доллара за унцию.

Ранее Иран заявил, что мир должен готовиться к цене на нефть в 200 долларов за баррель после того, как его войска нанесли удар по торговым судам. В то же время Международное энергетическое агентство призвало к массовому высвобождению стратегических резервов, чтобы смягчить один из худших нефтяных шоков с 1970-х годов.

Цены на нефть выросли до более 100 долларов за баррель, что усилило инфляционное давление, поскольку Иран усилил атаки на нефтяные и транспортные объекты по всему Ближнему Востоку.

Отмечается, что Иран развернул около десятка мин в Ормузском проливе, что может осложнить усилия по восстановлению работы ключевого маршрута для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Танкеры в проливе застряли, а производители приостановили добычу, поскольку емкость хранилищ приближается к пределу.

Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по снижению ставки Федеральной резервной системы США и теперь ожидает снижения на четверть пункта в сентябре и декабре, ссылаясь на рост инфляционных рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.

Спотовое серебро выросло на 0,3% - до 86,06 доллара за унцию (2,77 долл. за грамм). Спотовая платина выросла на 0,3% - до 2 176,14 доллара (69,97 долл. за грамм), тогда как палладий вырос на 0,9% - до 1 651,11 доллара за унцию (53,09 долл. за грамм).

Влияние войны в Иране на экономику - последние новости

12 марта цены на нефть выросли из-за ухудшения транспортных проблем на Ближнем Востоке из-за войны в Иране и усиления ограничений на экспорт топлива из Китая.

В водах Персидского залива в течение ночи подверглись атакам еще три иностранных судна. Инциденты произошли на фоне эскалации безопасности вокруг Ормузского пролива. Представитель военного командования Ирана Эбрагим Зольфакари заявил, что эскалация конфликта может привести к резкому подорожанию энергоносителей - до 200 долларов за баррель нефти.

