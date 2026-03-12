В Мукачево начала цвести 'безумная' сакура: в чем ее особенность (фото)

Через несколько дней дерево полностью покроется нежно-розовым цветением.

В Мукачево Закарпатской области начала цвести так называемая "безумная" сакура, которая традиционно распускается не в сезон. Об этом сообщает Мукачевский горсовет.

"В Мукачево начала цвести "безумная" сакура. Традиционно эта сакура цветет "не в сезон", однако она также начинает сакуровый марафон в городе. Через несколько дней дерево полностью покроется нежно-розовым цветом", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что уже через несколько недель начнут цвести более трех тысяч сакур, высаженных на улицах города.

Видео дня

"Каждый год деревья расцветают в разное время, однако в этом году специалисты прогнозируют более раннее начало цветения", - добавили в мэрии.

Почему сакуру называют "безумной"

"Безумной" эту сакуру называют недаром, ведь она иногда начинает цвести даже в морозную зиму. А с наступлением весны дерево покрывается обильным розовым цветением и становится настоящим украшением города.

В Мукачево высажено почти 8 тысяч сакур, здесь находится самая длинная аллея сакур на улице Ужгородской, протяженность которой почти 1,4 километра.

Сезон массового цветения этих деревьев зависит от погоды, в последние годы он начинается в середине апреля.

Цветение крокусов в Закарпатье

В начале марта в дендропарке "Березинка", расположенном недалеко от Мукачево в Закарпатской области, началось цветение крокусов, также известных под названием шафран Гейфеля.

Всего в дендропарке на площади в 34 гектара растет более 300 видов деревьев и кустарников, а общая коллекция насчитывает около 2 тысяч растений.

Также полюбоваться крокусами можно и в уникальном селе Колочава.

Вас также могут заинтересовать новости: