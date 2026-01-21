Южную жемчужину Хорватии признали самым элегантным прибрежным курортом Европы в 2026 году

Курортный городок Цавтат-Конавле на берегу Адриатического моря, считающийся самой южной общиной в Хорватии, признали самым элегантным прибрежным курортом Европы для посещения в 2026 году.
Как определяли победителя
Эксперты портал о путешествиях European Best Destinations изучили более 200 из 2000 прибрежных направлений Европы, от гламурных курортов Ривьеры до нетронутых временем уединенных рыбацких деревушек.
Для определения самых элегантных прибрежных мест отдыха в Европе они объединили две одинаково важные точки зрения: мнение экспертов и оценку путешественников.
В частности, специалисты по путешествиям оценили каждого финалиста, используя три ключевых критерия:
- Архитектура и наследие: элегантность зданий, историческая глубина, сохранение самобытности;
- Образ жизни и изысканность: качество гостеприимства, гастрономия, бутик-культура, атмосфера и утонченность;
- Красота побережья: визуальная гармония, природа, пляжи, гавани и общая эстетическая привлекательность.
Рейтинг привлекательности для путешественников оценивался на основе мнений туристов из 134 стран, которые отметили свои любимые места отдыха. Их оценка отражает:
- Глобальную привлекательность;
- Эмоциональную привлекательность;
- Популярность;
- Настроения пользователей;
- Намерение посетить/повторно посетить.
Почему Цавтат-Конавле признали самым элекантным прибрежным курортом
Этот курорт – шедевр адриатической красоты, где встречаются история, природа и сдержанная изысканность, ранее удостоенный звания самого эксклюзивного места отдыха в Европе по версии European Best Destinations.
Расположенный рядом с волшебным городом Дубровником, на окраине прекрасного Конавле, Цавтат предлагает отдых вне времени, пропитанный культурой, покоем и изысканностью.
Здесь архитектура в венецианском стиле плавно переходит в живописную, обсаженную пальмами набережную, которая служит тихой площадкой для роскошных яхт и традиционных рыбацких лодок. Тем времегем закаты окрашивают Адриатическое море золотистыми оттенками, создавая картину безмятежности и стиля.
15 самых элегантных прибрежных мест отдыха в Европе
- Цавтат-Конавле. Хорватия.
- Кассис, Франция.
- Капри, Италия.
- Ллафранк, Испания.
- Леричи, Италия.
- Ньюквей, Великобритания.
- Сен-Тропе, Франция.
- Патмос, Греция.
- Санта-Маргарита-Лигуре, Италия.
- Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция.
- Портофино, Италия.
- Динар, Франция.
- Камогли, Италия.
- Кадакес, Испания.
- Гидра, Греция.
Другие идеи для путешествий в 2026 году
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты European Best Destinations признали столицу Кипра Никосию лучшим культурным направлением Европы для посещения в 2026 году.
Тем временем, столицу Ирландии Дублин назвали лучшим городом мира для соло-туристов в 2026 году по версии Travelers' Choice Awards от платформы TripAdvisor.
