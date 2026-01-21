Южную жемчужину Хорватии признали самым элегантным прибрежным курортом Европы в 2026 году

Всего в рейтинг попали 15 замечательных европейских прибрежных городков.

Курортный городок Цавтат-Конавле на берегу Адриатического моря, считающийся самой южной общиной в Хорватии, признали самым элегантным прибрежным курортом Европы для посещения в 2026 году.

Как определяли победителя

Эксперты портал о путешествиях European Best Destinations изучили более 200 из 2000 прибрежных направлений Европы, от гламурных курортов Ривьеры до нетронутых временем уединенных рыбацких деревушек.

Для определения самых элегантных прибрежных мест отдыха в Европе они объединили две одинаково важные точки зрения: мнение экспертов и оценку путешественников.

В частности, специалисты по путешествиям оценили каждого финалиста, используя три ключевых критерия:

Архитектура и наследие: элегантность зданий, историческая глубина, сохранение самобытности;

Образ жизни и изысканность: качество гостеприимства, гастрономия, бутик-культура, атмосфера и утонченность;

Красота побережья: визуальная гармония, природа, пляжи, гавани и общая эстетическая привлекательность.

Рейтинг привлекательности для путешественников оценивался на основе мнений туристов из 134 стран, которые отметили свои любимые места отдыха. Их оценка отражает:

Глобальную привлекательность;

Эмоциональную привлекательность;

Популярность;

Настроения пользователей;

Намерение посетить/повторно посетить.

Почему Цавтат-Конавле признали самым элекантным прибрежным курортом

Этот курорт – шедевр адриатической красоты, где встречаются история, природа и сдержанная изысканность, ранее удостоенный звания самого эксклюзивного места отдыха в Европе по версии European Best Destinations.

Расположенный рядом с волшебным городом Дубровником, на окраине прекрасного Конавле, Цавтат предлагает отдых вне времени, пропитанный культурой, покоем и изысканностью.

Здесь архитектура в венецианском стиле плавно переходит в живописную, обсаженную пальмами набережную, которая служит тихой площадкой для роскошных яхт и традиционных рыбацких лодок. Тем времегем закаты окрашивают Адриатическое море золотистыми оттенками, создавая картину безмятежности и стиля.

15 самых элегантных прибрежных мест отдыха в Европе

Цавтат-Конавле. Хорватия. Кассис, Франция. Капри, Италия. Ллафранк, Испания. Леричи, Италия. Ньюквей, Великобритания. Сен-Тропе, Франция. Патмос, Греция. Санта-Маргарита-Лигуре, Италия. Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Портофино, Италия. Динар, Франция. Камогли, Италия. Кадакес, Испания. Гидра, Греция.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты European Best Destinations признали столицу Кипра Никосию лучшим культурным направлением Европы для посещения в 2026 году.

Тем временем, столицу Ирландии Дублин назвали лучшим городом мира для соло-туристов в 2026 году по версии Travelers' Choice Awards от платформы TripAdvisor.

