Хорватия – это не только переполненный туристам Дубровник.

Хорватия, пожалуй, является самым популярным направлением для отдыха на Балканах. Это привело к тому, что в таких популярных городах, как Дубровник, буквально яблоку негде упасть – на одного местного жителя там выпадает 36 туристов.

Однако Хорватия – это не только несколько переполненных туристами курортов. Там еще много замечательных мест, которые стоит исследовать.

Журналистка и фотограф Эмесе Мачко, которая вот уже в течение 30 лет почти ежегодно посещает Хорватию, в своем блоге для Business Insider назвала четыре своих любимых места в стране, на которые туристам стоит обратить внимание.

"Тридцать лет назад я влюбилась в суровое побережье Хорватии, как только увидела кристально чистую воду. Я выросла на берегах песчаных озер, а не тропических вод, поэтому часы, проведенные за наблюдением за морскими огурцами, мелкими рыбками и крабами, были чем-то совершенно новым для меня. С тех пор я посещаю Хорватию почти каждый год, и она по-прежнему кажется мне удивительно аутентичной – нетронутой, спокойной и не постановочной для туристов", – отмечает она.

Остров Локрум для фанатов "Игры престолов"

По словам Эмесе, именно остров Локрум в сериале использовался в качестве декораций для города Кварт. После короткой 15-минутной поездки на пароме из Дубровника туристы смогут прогуляться по садам бенедиктинского монастыря.Также там есть небольшая выставка, посвященная сериалу, с копией Железного Трона.

Но и те, кто не являются фанатами сериала, найдут чем заняться на этом острове.

"Не пропустите купание в его соленом озере (Мртво Море), отдых на одном из уединенных пляжей или фотографирование многочисленных свободно гуляющих павлинов", – делится впечатлениями автор материала.

Прогулочная набережная между городами Палит и Раб

"Хотя Лопар и его песчаные пляжи привлекают множество туристов, я предпочитаю проводить время на тихой приморской набережной между городами Палит и Раб. Эта набережная – место для простых радостей, таких как начало дня с пробежки, наслаждение вкусным завтраком с видом или освежающее купание", – рассказывает Эмесе.

По ее словам, вдоль набережной расположены небольшие пляжи, спрятанные в тени сосен – все еще оживленные, но без излишних толп.

Растоке – деревушка как из сказки

Расположенный примерно в 30 минутах от Национального парка Плитвицкие озера, Растоке – это больше, чем просто живописная деревушка. Здесь туристы могут увидеть более 20 водопадов вдоль реки Слуньчица, старинные мельницы, сказочный сад и эко-музей.

По словам путешественницы, посещение Растоке словно переносит в прошлое.

Имотски – самая скрытая жемчужина Хорватии

Этот живописный городок находится на вершине плато, откуда открывается вид на озеро Модро Езеро (Голубое озеро), расположенное в карстовой воронке.

"Я рекомендую начать ваше путешествие с посещения смотровой площадки Голубого озера. Когда уровень воды высок (обычно после дождей в конце весны – начале лета), вы увидите, как люди купаются. Но веселье не заканчивается в те редкие случаи, когда озеро пересыхает. На самом деле, по традиции, пустой кратер становится местом проведения футбольного матча между командами Виленяци (Эльфы) и Вукодлаци (Оборотни)", – отмечает Эмесе.

Также она рекомендует посетить крепость Топана, расположенную на самой высокой точке города, и расположенное неподалеку озеро Црвено Езеро (Красное озеро), которое тоже находится в карстовой воронке и может похвастаться невероятными видами.

