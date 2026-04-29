Марина Григоренко

В течение следующих 80 лет некоторые из самых знаковых мест отдыха в мире могут быть поглощены поднимающимся уровнем моря.

Ученые уже не первый год бьют тревогу, что итальянская Венеция постепенно уходит под воду, и вовсю ищут способы ее спасение – один безумнее другого.

Однако Венеция – это далеко не единственное популярное туристическое направление в мире, которое может исчезнуть с лица Земли к концу 21 века.

Как пишет Daily Mail, в течение следующих 80 лет некоторые из самых знаковых мест отдыха в мире могут быть поглощены поднимающимся уровнем моря и вовсе исчезнуть с карты.

Видео дня

По прогнозам Межправительственной панели, к 2100 году изменение климата приведет к среднему глобальному повышению уровня моря на 32-84 см. В то время как крупные города, такие как Новый Орлеан или Токио, столкнутся с серьезными наводнениями, низкорасположенные островные государства, такие как Мальдивы, Фиджи и Сейшельские острова, рискуют полностью исчезнуть.

Вместе с тем эксперты предостерегают туристов от попыток срочно поехать туда "увидеть, пока не исчезло", объясняя это тем, что увеличение количества рейсов и потока туристов может стать угрозой для местных жителей, туристов и окружающей среды, в итоге только ускорив их упадок.

"Самая очевидная проблема – это выбросы. Дополнительные дальние перелеты, совершаемые специально для последних поездок, способствуют глобальному потеплению и повышению уровня моря, а туризм в целом имеет значительный углеродный след. Многие уязвимые острова также имеют ограниченные запасы воды, транспортное пространство и возможности реагирования на чрезвычайные ситуации", – пояснила основательница туристического портала The Gap Decaders Иззи Николлс.

По ее словам, когда число туристов резко возрастает, последствия проявляются быстро: от нехватки воды и перегрузки канализации до поврежденных тропинок и переполненных улиц, что снижает качество жизни местных жителей.

Реклама

17 туристических направлений в мире, которые могут исчезнуть к концу 21 века

Мальдивы . Средняя высота этой цепочки островов над уровнем моря составляет всего 1,5 метра, а самая высокая точка – 2,3 метра, что делает их самой низкорасположенной страной в мире. Если уровень моря продолжит подниматься, около 80% из 1100 Мальдивских островов могут стать непригодными для жизни к 2050 году. Кирибати . Территория этой островной страны в Тихом океане находится на опасно низкой высоте – всего три метра над уровнем моря. При этом вода здесь поднимается примерно на 1,2 сантиметра в год – в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, что делает ее одной из стран, наиболее подверженных риску исчезновения в ближайшие десятилетия. Багамские острова . Ученые предполагают, что значительная часть самого густонаселенного Багамского острова Нью-Провиденс может быть затоплена в течение 75 лет, при этом по мере продвижения воды вглубь суши могут образовываться новые внутренние лагуны. Ситуация усугубляется известняковым геологическим строением островов, которое позволяет морской воде просачиваться сквозь землю, а это означает, что наводнения могут происходить как снизу, так и с побережья. Фиджи . Этот тропический рай, известный своими белоснежными пляжами и вулканическими ландшафтами, страдает не только из-за повышения уровня моря, но и из-за экстремальных погодных явлений, в частности, смертоносных сильных дождей. Самоа . Одной из главных экологических проблем для страны является потеря коралловых рифов из-за повышения температуры океана. Эти рифы в свою очередь служат естественной защитой от мощных волн – если они исчезнут, береговая линия останется открытой, что приведет к усилению эрозии и наводнениям. Сейшельские острова . Повышение уровня моря здесь угрожает не только земле, но и образу жизни людей, ведь большая часть местного населения и ключевая инфраструктура расположены вдоль побережья. Даже незначительное повышение уровня моря или усиление штормовых нагонов могут иметь серьезные последствия, и существует вероятность того, что большая часть страны может оказаться под водой в течение следующих 50-100 лет. Тувалу . Это островное государство является одним из самых ярких примеров того, насколько непредсказуемыми могут быть последствия изменения климата. Уровень моря там поднялся примерно на 21 сантиметр за последние 30 лет – почти вдвое больше, чем в среднем по миру. По оценкам ООН, до 95% территории страны может быть затоплено к 2100 году. Маршалловы острова . Здесь последствия повышения уровня моря уже видны в таких районах, как столица Маджуро, где земля, которая когда-то была над водой, теперь затоплена. Постепенное исчезновение суши происходит уже в режиме реального времени, а не является отдаленной перспективой. Соломоновы острова . В последние годы ученые выражают обеспокоенность по поводу долгосрочного выживания этих островов. Повышение уровня моря уже привело к заметной эрозии, а в некоторых случаях целые небольшие острова исчезли. Вануату . Эта страна считается одной из наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире. Наряду с повышением уровня моря, эта страна в Меланезии регулярно сталкивается с мощными циклонами. Венеция. Знаменитый "плавучий город" не просто прогибается под тяжестью чрезмерного туризма – он медленно тонет в окружающих его водах. За последние два десятилетия этот популярный туристический центр пережил 18 сильных наводнений из-за повышения уровня моря. Исследователи из Национального института геофизики и вулканологии сообщают, что город опускается примерно на 1-2 миллиметра в год. Хотя власти вовсю думают, как спасти его, ученые полагают, что в худшем случае некоторые части города могут просто стать непригодными для жизни – затопленные остатки можно будет увидеть только с подводной лодки. Также, чтобы снизить нагрузку на Венецию, туристам предлагают отправиться в другие города Италии, предлагающие схожие впечатления, например, Матеру или Триест. Палау . Эта страна в западной части Тихого океана состоит из более чем 300 островов, однако большая часть ее населения и инфраструктуры сосредоточена вдоль побережья, что делает значительную часть страны крайне уязвимой к повышению уровня моря, штормовым нагонам и эрозии. Признаки повреждений уже видны: береговая линия неуклонно отступает, а растительность с трудом удерживается на плаву. Близлежащие дороги также становятся все более уязвимыми для наводнений и воздействия волн. Острова Торресова пролива . Уровень моря в этом регионе неуклонно повышается в последние десятилетия, а наводнения уже нанесли ущерб домам, посевам и берегоукрепительным сооружениям. Кроме того, проникновение соленой воды влияет на местную дикую природу, сокращая доступ к традиционным источникам пищи. Бангладеш. К концу века страна может потерять до 17% своей территории из-за повышения уровня моря, что потенциально может привести к перемещению около 20 миллионов человек. Уровень воды вдоль побережья может подняться до 1,5 метров к 2100 году, а экстремальные погодные условия могут еще больше увеличить этот рост. Жители сельских районов уже сейчас вынуждены выбирать между изменением образа жизни и поиском нового места жительства из-за непредсказуемых условий. В то же время проникновение соленой воды и учащение штормов затрудняют сельское хозяйство и приводят к миграции. Нидерланды . Эта страна Западной Европы, известная своими извилистыми каналами и мостами, долгое время справлялись с проблемой жизни в условиях затопления, поскольку более четверти ее территории находится ниже уровня моря. Около 60% населения страны проживает в районах, подверженных риску наводнений, что делает страну крайне уязвимой к повышению уровня моря, вызванному изменением климата. При этом прогнозы климатических сценариев KNMI предполагают, что к 2100 году уровень моря в Нидерландах может подняться более чем на один метр, если потепление климата составит хотя бы 2 градуса. В результате страна должна будет продолжать вкладывать огромные средства в передовые системы защиты от наводнений и управления водными ресурсами. Майами . Этот популярный пляжный курорт в штате Флорида сталкивается с совершенно иным видом риска наводнений. Хотя город окружен водой, он построен на пористом известняке, что позволяет воде подниматься не только из океана, но и из-под земли. В ближайшие десятилетия ожидается, что наводнения тут участятся из-за более высоких приливов, штормовых нагонов и экстремальных погодных условий, причем ураганы будут представлять собой основную проблему. Науру . Это крошечное островное государство в Микронезии страдает не только от повышения уровня моря, ведь 80% его территории уже опустошены десятилетиями добычи фосфатов. Если глобальное потепление будет продолжаться нынешними темпами, ожидается дальнейшее повышение уровня океана, что поставит под серьезное сомнение долгосрочное выживание острова и его населения.

Самые экологичные города мира

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее был опубликован свежий рейтинг самых экологичных городов мира. Возглавила его норвежская столица Осло.

Также был составлен топ самых "зеленых" городов мира – здесь победу одержал британский город Бат.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.