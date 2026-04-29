Заснеженные вершины Гималаев меняют цвет: это вызывает беспокойство среди ученых

Спутниковые данные, охватывающие период более двух десятилетий, свидетельствуют о том, что растительность поднимается все выше в горном массиве Гималаев, проникая на территории, которые ранее считались слишком суровыми для существования чего-либо, кроме льда и скал, пишет IDR.

Издание сообщило, что ученые из Эксетерского университета обнаружили, что граница альпийской растительности продвигается вверх со скоростью почти семь метров в год.

В исследовании, опубликованном 14 апреля 2026 года в журнале Ecography, были проанализированы шесть регионов, охватывающих всю Гималайскую дугу – от Ладакха в Индии до Бутана на востоке.

"Во всех шести регионах верхняя граница, до которой непрерывно растут растения, в период с 1999 по 2022 год постоянно повышалась", – говорится в статье.

Сообщается, что самый медленный рост был зафиксирован в регионе Кхумбу, где расположена гора Эверест, – 1,42 метра в год, а самый высокий – в Мантангу, Непал, где верхняя граница растительности поднималась на 6,95 метра ежегодно.

"Альпийская зона – это суровая среда, в которой преобладают невысокие растения и древовидные кустарники", – рассказал главный автор исследования и научный сотрудник кафедры наук о Земле и окружающей среде Эксетерского университета Руолин Ленг.

По его словам, из-за изменения климата происходят и трансформации в Гималаях:

"Однако по мере изменения климата условия в Гималаях меняются в различных аспектах: от колебаний температуры и изменений в снежном покрове до доступности воды и питательных веществ".

Потепление опережает остальную планету

Издание сообщило, что регион Гималаев нагревается быстрее, чем в среднем по всему миру.

"Это дополнительное тепло уменьшает толщину снежного покрова, обнажает почву и удлиняет вегетационный период на высотах, которые ранее были бесплодными. Экстремальная среда, где раньше росли лишь единичные низкорослые растения, становится мягче", – поясняется в публикации.

В исследовании Эксетерского университета, проведенном совместно с коллегами из Непала и Швейцарии, спутниковые снимки сочетались с долгосрочными климатическими данными.

"Команда отслеживала как тенденции к озеленению, указывающие на более лиственный или плотный растительный покров, так и тенденции к потемнению, что может свидетельствовать о потере растительности или переходе к более древесным кустарникам", – сообщило издание.

Примечательно, что на большей части исследуемой территории преобладало озеленение, но в восточных районах ситуация была иной.

"Исследователи зафиксировали значительное пожелтение в районах Кхумбу и Бутана, что свидетельствует о неравномерности этих изменений. В некоторых местах растительные сообщества, распространяющиеся вверх, могут принципиально отличаться от тех, которые они вытесняют", – отмечается в статье.

Под угрозой источник воды для миллионов людей

Издание объясняет, что проблема выходит далеко за пределы эстетики, поскольку Гималаи питают реки, которые обеспечивают водой миллионы людей по всей Азии.

"По мере того, как растительность заселяет более высокие высоты, это может нарушить водный цикл таким образом, который ученые только начинают понимать", – говорится в статье.

Профессор Карен Андерсон из Института окружающей среды и устойчивого развития кампуса Пенрин Эксетерского университета в Корнуолле отметила, что мелкие альпийские растения в значительной степени игнорируются в оценках региональной водной безопасности.

"Мы склонны не обращать внимания на эти маленькие растения, но это идеальный пример того, как мелкие процессы могут влиять на важные водосборные бассейны, питающие реки, которые обеспечивают питьевой водой миллионы людей", – отметила она в пресс-релизе.

Другой вид климатического сигнала

На протяжении десятилетий исследования климатических изменений в Гималаях сосредоточивались на таянии ледников и отступлении снежной линии. Издание сообщило, что эти проблемы остаются актуальными.

"Однако новые данные о растительности добавляют сложность, которую не учитывали старые модели. Растения – это не пассивные наблюдатели. Они меняют свое окружение", – указывается в публикации.

Отмечается, что склон, который когда-то отражал солнечный свет от снежного покрова, теперь может поглощать больше тепла под растительностью. Кроме того, корни изменяют способность почвы удерживать влагу, тогда как кустарники задерживают снег, который пролетал бы мимо голых скал.

"Умноженные на тысячи квадратных километров, эти изменения могут изменить схемы водоснабжения для общин, расположенных ниже по течению", – отмечает издание.

Отмечается, что в настоящее время исследователи хотят выяснить, сколько воды будут потреблять или удерживать эти новые растительные сообщества, ускорится ли озеленение из-за потепления, а также что означает наблюдаемое пожелтение в восточных водосборных бассейнах.

"Долгосрочный мониторинг может дать ответы на эти вопросы. Спутники уже подтвердили, что Гималаи – это не замерзший памятник. Это живая система, которая в режиме реального времени реагирует на изменения климата, происходящие быстрее, чем когда-либо в истории. Цвет вершин – это одно из видимых последствий этих постоянных изменений", – констатирует издание.

Африка может расколоться на две части

Ранее УНИАН сообщал, что , по словам ученых, под впадиной Туркана, входящей в систему восточноафриканских впадин, земная кора истончилась до критического уровня. Трансафриканский разлом простирается на территории Кении и Эфиопии на протяжении примерно 500 километров. Ученые рассказали, что в этом регионе африканская и сомалийская тектонические плиты ежегодно удаляются друг от друга примерно на 4,7 миллиметра. Отмечается, что хотя это движение едва заметно с человеческой точки зрения, но в геологической перспективе это огромные изменения. Ученые не исключают, что следующим крупным этапом может стать океанизация, когда магма, вырывающаяся из недр, создаст новое океаническое дно.

