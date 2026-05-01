'Это плохо, и все это знают': FT раскрыл, что пошло не так со вступлением Украины в ЕС

Чиновники ЕС считают, что Украина вообще неправильно видит процесс присоединения и плохо борется с коррупцией.

Настойчивость президента Владимира Зеленского в вопросе скорейшего членства Украины в Евросоюзе усиливает напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда США рассматривают вопрос о поддержке Киева.

Об этом говорится в материале издания Financial Times. Отмечается, что отказ лидеров Евросоюза ускоренно присоединить Украину подпитывает разочарование Киева, а все более евроскептическая риторика Зеленского подрывает усилия по поиску компромисса.

Европейцы рассказали, в чем причина

Как пишет FT со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с ситуацией, высокопоставленные украинские чиновники использовали недавние встречи с коллегами из ЕС и США для критики действий Еврокомиссии в отношении расширения и настаивали на более быстром графике, утверждая, что Евросоюзу Украина нужна так же сильно, как Киев хочет вступить в него.

"Членство - это не подарок. Возможно, в Киеве по этому поводу возникло недопонимание", - сказал один из дипломатов на условиях анонимности.

"Они говорят: "Вы нам должны". Но это не помогает", - сказал второй еврочиновник, пожелавший остаться неназванным.

"У нас там настоящая проблема. Зеленский и его окружение никогда по-настоящему не понимали, как работает расширение", - добавил еще один источник издания.

Издание отметило, что хотя соглашение о кредите для Украины на 90 млрд евро и недавнее участие Зеленского в саммите ЕС на Кипре частично снизили напряженность, между Киевом и Брюсселем сохраняются серьезные разногласия по поводу процесса вступления.

Что предлагает Европа

Франция и Германия предложили поэтапный процесс, в рамках которого Украина получит "символические" преимущества и поэтапный доступ к механизмам ЕС в обмен на реформы. Чиновники заявили, что это будет означать как минимум 10 лет до получения полноправного членства.

Однако Зеленский отверг это предложение, призвав ЕС "быть справедливым".

Что делает Украина

Зеленский приказал дипломатам не вступать в дискуссии с правительствами стран ЕС по поводу подобных предложений и говорить только о полноправном членстве в ЕС, сообщили Financial Times два высокопоставленных украинских чиновника. "Мы даже обсуждать это не будем", - сказал один из них.

Что было на Кипре

На Кипре несколько лидеров ЕС пытались сдержать ожидания украинского президента, сообщили два чиновника, знакомые с ходом переговоров.

"Ему пришлось услышать горькую правду. Это будет не так просто, как он думает", - сказал еще один еврочиновник на условиях анонимности.

Тем не менее, Зеленский намерен продвигать свою максималистскую позицию, сказали изданию высокопоставленные украинские чиновники. Один из них отметил, что Киев считает, что ЕС "со временем станет более реалистичным" и приблизится к позиции Украины.

При этом, несколько дипломатов ЕС поделились с изданием, что понимают и сочувствуют разочарованию, которое испытывает Зеленский. Но они все же считают, что вступление должно оставаться основанным на заслугах. Дипломаты даже добавили, что в ситуации, когда США отвернулись от Украины, ЕС стал для нее самым важным партнером:

"Мы - единственные его друзья, так что ему, возможно, лучше помолчать".

Чем недовольны в ЕС

Власти ЕС заявили, что усилия Украины по реформам ослабли, особенно что касается борьбы с коррупцией.

Они также указали на пропущенные в 2025 году сроки принятия законодательства, которое позволило бы Киеву получить больший доступ к рынкам энергоносителей и промышленных товаров ЕС.

Киев также сопротивляется просьбе Брюсселя о повышении налогов для предприятий в качестве условия для выделения части кредита в размере 90 млрд евро, утверждая, что это еще больше истощит экономику.

"Их внутренние реформы зашли в тупик. Это плохо, и все это знают", - прокомментировал сложившуюся ситуацию один из собеседников издания.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года, через 4 месяца после полномасштабного вторжения России.

Потом Зеленский потребовал, чтобы в 2027 году Украина стала членом Евросоюзу, но столицы стран-членов ЕС отклонили эту идею.

Они также отвергли предложение Еврокомиссии о "обратном расширении", предоставляющее Киеву статус члена только номинально, а затем постепенно предоставляющее ему доступ к преимуществам по мере проведения реформ.

