Теперь мужчине придется заплатить за свою глупость до 60 тысяч евро.

37-летнему британскому туристу грозит крупный штраф от итальянских властей за то, что он вырезал инициалы своеих дочерей на Доме весталок в Помпеях – одного из самых известных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии.

Сотрудники археологического парка поямали мужчину как раз в тот момент, когда он оставлял свой след в виде инициалов "JW", "LMW" и "MW", которые соответствуют именам его дочерей, рядом с датой 7 августа 2024 года, на стене исторического здания, и ​​передали его правоохранителям, пишет The Independent.

Сообщается, что мужчина извинился перед местными властями и сказал, что просто хотел оставить знак в память о посещении римских руин его семьей, однако это объяснение не впечатлило итальянцев.

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Теперь вандалу придется заплатить штраф от 15 до 60 тысяч евро за очистку и ремонт оскверненного памятника. Если же он откажется оплатить расходы на реставрацию, ему может грозить тюремное заключение.

Как сообщал УНИАН, в 2024 году власти Италии в разы подняли штрафы за повреждение культурного наследия – с максимальным наказанием 60 тысяч евро. Это произошло на фоне учащения случаем вандализма по всей стране, в том числе в Риме, Флоренции и Милане.

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