Где в Европе самые чистые и самые грязные моря: официальные данные

В рейтинге учитываются как морские пляжи, так и зоны отдыха на внутренних водоемах.

Поездка на море – неотъемлемая часть летнего отпуска для многих людей. Однако не каждый пляж на самом деле безопасен для отдыха. Издание Which? рассказывает, как европейские водоемы соответствуют стандартам качества, а от каких лучше держаться подальше.

По данным ежегодного отчета Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), 96% зон купания в ЕС соответствуют минимальным стандартам качества воды. В целом 85% из более чем 22 тысяч объектов в Европейском Союзе получили наивысший класс – "отлично". Это свидетельствует об относительно высоком качестве воды в большинстве стран. Речь идет не только о морских пляжах, но и о зонах отдыха на внутренних водоемах.

Кипр возглавил рейтинг со 100% отличных зон для купания. За ним следуют Греция (97,1%), Болгария (96,9%) и Австрия (96,5%). К лидерам также относятся Люксембург, Дания, Германия, Италия, Мальта, Литва, Испания и Хорватия.

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Издание отмечает, что такие результаты вселяют уверенность в путешественников, выбирающих популярные средиземноморские направления.

На противоположном полюсе – страны с самыми низкими показателями. В Албании лишь 16,8% купальных вод признаны отличными, а 23% оказались низкого качества из-за значительного содержания фекальных бактерий.

"Это вызывает беспокойство, учитывая, что пляжный отдых в Албании значительно вырос в популярности в последние годы благодаря её белым песчаным пляжам и недорогому жилью", – пишет издание.

В число стран с наихудшими показателями также вошли Эстония (56,9%), Польша (58,7%), Венгрия (64%) и Бельгия (67,9%).

Эксперты обращают внимание на риски для здоровья. Бактерии E. coli и кишечные энтерококки попадают в водоемы из-за переполнения канализации или сельскохозяйственных стоков после сильных дождей. Они могут вызывать инфекции кожи, глаз, ушей, диарею и рвоту. Особенно уязвимы маленькие дети, пожилые люди и те, у кого ослабленный иммунитет.

Which? советует путешественникам проверять качество воды перед поездкой. Европейское агентство предлагает интерактивную карту, на которой можно найти данные о конкретном пляже или озере.

Новости туризма

Как писал УНИАН, уровень воды в Дунае упал почти до рекордно низких отметок, что привело к остановке нескольких круизных судов и отмене экскурсионных рейсов в районе Будапешта. Венгерские специалисты объясняют, что обмеление является частью долгосрочной тенденции, которая все чаще создает критические условия для судоходства.

Греция объявила о масштабном проекте по защите пляжа Навайо на Закинфе и сохранению затонувшего корабля Panagiotis, который разрушается из-за эрозии и волн. Планируется расширить пляж на 30 метров с помощью 45 тысяч кубометров гравия, чтобы отдалить судно от воды и замедлить его разрушение. Местные власти подчеркнули, что корабль является символом острова, а проект должен обеспечить сохранение природного наследия и устойчивое развитие туристического направления.

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