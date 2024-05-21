Ежегодно эти локации привлекают толпы ничего не подозревающих посетителей.

Немало туристических достопримечательностей, которые туристы считают совершенно безопасными, на самом деле могут нести большие риски для их жизней. А когда речь заходит о природных локациях безусловно, опасность может быть связана с чем угодно: от токсичных паров до смертельной жары.

Издание Daily Mail составило список из девяти самых опасных природных достопримечательностей мира, к которым туристам стоит подходить с особой осторожностью.

1. Кратер Дарваза, Туркменистан. Пылающий газовый кратер, получивший прозвище "Врата ада", представляет собой воронку глубиной 30 метров и шириной 40 метров, образовавшуюся во время бурения Советским Союзом природного газа. В результате верхние слои почвы обрушились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Чтобы избежать отравления газом местного населения и скота, геологи подожгли его. Они полагали, что огонь утихнет в течение нескольких недель, но кратер горит уже почти 50 лет.

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В ноябре 2013 года канадский исследователь Джордж Курунис обнаружил, что уникальные бактерии выживают на дне кратера, несмотря на высокие температуры. Чтобы собрать образцы почвы для анализа ДНК, Курунис и его команда протянули через пылающую яму огнестойкие веревки, и он смог спуститься туда, надев теплозащитный костюм с автономным баллоном с воздухом.

Тысячи туристов стекаются сюда каждый год, чтобы сделать огненные фотографии со стороны. Хотя кратер является одной из главных туристических достопримечательностей Туркменистана, он также является причиной ухудшения состояния окружающей среды, поскольку в атмосферу выбрасывается огромное количество вредного метана.

2. Кристальная пещера Найка, Мексика. Эта пещера расположена на глубине 300 метров под городом Найка (штат Чиуауа). Обнаруженные двумя шахтерами, ищущими свинец, потрясающие белые гипсовые глыбы селенита росли со скоростью улитки в течение сотен тысяч лет, и некоторые из них теперь имеют высоту более 9 метров. Эти образования сформировались, когда перегретая вода начала остывать и насыщаться гипсом – со временем в воде образовались кристаллы.

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются ученые, желающие изучать Найку, является жара. Горячий источник, расположенный недалеко от Кристальных пещер, делает температуру здесь слишком высокой, потому люди могут оставаться в хрустальной камере не более десяти минут.

Канадский исследователь Курунис – один из немногих, кто осмелился войти в пещеру: "Температура воздуха внутри достигает 50C с относительной влажностью, приближающейся к 100%, из-за чего воздух внутри ощущается как 105C. Чтобы войти в пещеру и совершить краткие исследования, нам пришлось надеть специальные костюмы, наполненные льдом".

3. Вулкан Кавах Иджен и серная шахта, Индонезия. Вулкан на Восточной Яве таит самое большое в мире кислое вулканическое кратерное озеро, известное своим бирюзовым цветом. Этот активный вулкан также известен своими богатыми месторождениями серы, которые разрабатываются в карьерах. Извержения Иджена очень опасны из-за риска высыхания озера с образованием катастрофических лахаров – разрушительных селей на склонах вулкана.

Большую часть дна кальдеры Иджен покрывают кофейные плантации, а туристов привлекают ее водопады, горячие источники и потрясающие вулканические пейзажи.

Однако важно знать, что люди, работающие в районе вулкана Иджен, имеют короткую продолжительность жизни из-за суровых условий, с которыми они ежедневно сталкиваются в глубинах шахт. Они не носят ничего, кроме футболок и брюк, несмотря на выделяемые токсичные пары и тот факт, что расплавленная сера нагревается до температуры более 115C. Им также следует избегать смертоносного бирюзово-голубого озера, которое занимает большую часть дна кратера, поскольку оно состоит почти из чистой серной кислоты и мгновенно убьет любого, кому не повезло упасть в него.

4. Слот-Каньоны, Национальный парк Зайон, США. В щелевых каньонах этого нацпарка в штате Юта из-за внезапного наводнения в 2015 году погибли семь туристов. Жертвы вместе совершали однодневную поездку по узкому каньону Кейхол – сложному маршруту, на котором необходимо переплыть несколько водоемов и спуститься по крутым склонам. Хотя группа получила разрешение на поездку, в то время действовали погодные предупреждения, и Национальная метеорологическая служба прогнозировала 40-процентную вероятность дождя и риск внезапного наводнения.

5. Каатерскилл-Фолс, Нью-Йорк, США. Этотм водопад считается одним из самых опасных чудес природы в мире, и за последние годы там погибло множество людей, в том числе пытаясь сделать селфи.

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк пытался принять меры для снижения количества смертельных случаев. Но несмотря на добавление смотровой площадки, поручней, предупреждающих знаков и моста, есть опасения, что этот район по-прежнему остается опасным местом для тех, кто надеется сделать хороший снимок.

6. Пустыня Данакиль, Эфиопия. Это одна из самых экстремальных природных локаций на нашей планете, которую даже называли "самым жестоким местом на Земле". Несмотря на мощные вулканы, высокие температуры, токсичные газы и опасные массивы суши, это все равно привлекает экстремальных туристов. Ряд компаний, специализирующихся на приключенческих турах, приглашают отважных путешественников на территорию, которая считается одним из самых нестабильных мест на планете.

Одной из главных достопримечательностей здесь является огромное серное озеро. Африканцы прозвали его Желтым озером из-за яркого цвета – это явление вызвано высоким содержанием серы в вулканически активном регионе. Еще одна достопримечательность – Эрта Але, постоянно извергающийся базальтовый щитовой вулкан с активным лавовым озером. Одна из его ям известна как "врата в ад". Рядом находятся невероятные соляные равнины –из-за того, что там мало жизни (потому что соль убивает растительность), Данакил кажется еще более инопланетным.

7. Ледопад Кхумбу, Непал. Из всего маршрута на Эверест ледопад Кхумбу чаще всего упоминается в заголовках новостей об опасностях, связанных с его пересечением. Этот район представляет собой опасное, постоянно меняющееся ледяное пространство, вынуждающее альпинистов перемещаться через трещины по шатким лестницам, под огромными нависающими ледниками, высота которых может достигать 10 этажей. И хотя несколько альпинистов погибли здесь, упав в расщелины, наибольший риск в этом районе представляют лавины.

8. Тролльтунга, Норвегия. Trolltunga, что в переводе означает "язык тролля", стала одной из самых популярных достопримечательностей Норвегии в эпоху Instagram. Впечатляющее скальное образование в форме языка выступает на высоту 700 метров над сверкающим голубым озером, и многие люди хотят подняться на его кончик, чтобы сфотографироваться. Тем не менее, норвежские спасательные службы часто вызываются на Тролльтунгу, поскольку многие туристы карабкаются туда ради фото, не подготовившись должным образом к долгому восхождению. Также здесь были зафиксированы несколько смертей туристов.

9. Пещера Смерти, Коста-Рика. Со входа она выглядит почти как обычная пещера, со скальным навесом и разбросанными вокруг входа листьями. Остановить любопытных туристов призван предупреждающий знак, украшенный смертоносными черепами и скрещенными костями, гласящий: "Опасно! За пределами этой точки посторонним вход воспрещен".

Cueva de la Muerte расположена на территории туристического комплекса Рекрео Верде. Имея глубину всего 2 метра и 3 метра, она мгновенно убивает любое существо, попадающее туда. Дело в том, что пещера содержит большое количество углекислого газа, и это может почти мгновенно привести к потере сознания с последующей остановкой дыхания.

К счастью, люди, как правило, гибнут там редко, потому что пещера слишком маленькая, чтобы туда поместиться, да и предупреждающие знаки свою работу выполняют. Однако змеи, птицы, грызуны и другие мелкие существа быстро погибают, невольно забредя туда, возможно, в поисках еды. Точно неясно, каков источник этого газа, но некоторые ученые утверждают, что он имеет вулканическое происхождение.

Как сообщал УНИАН, власти города Гонолулу на Гавайях распорядились демонтировать популярную достопримечательность на острове Оаху – лестницу Хайку, также известную как "Лестница в небеса", ведущую на вершину живописной горы, с которой открываются потрясающие виды.

Официально эту локацию закрыли еще в 1987 году – из-за ее небезопасности и ради комфорта местных жителей, но это совершенно не останавливает любителей экстрима и живописных фото.

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