Государственные нефтеперерабатывающие компании контролируют 60% нефтеперерабатывающих мощностей Индии.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили покупать российскую нефть в течение последней недели, поскольку скидки в этом месяце уменьшились, а президент США Дональд Трамп предостерег Индию от покупки российского сырья, сообщает Reuters.

По данным источников издания, четыре государственные нефтеперерабатывающие компании: Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, которые регулярно потребляют российскую нефть, начали покупать на спотовых рынках преимущественно сырье из ОАЭ и Западной Африки.

В то же время журналисты отмечают, что крупнейшие покупатели российской нефти - частные компании Reliance Industries и Nayara Energy, но государственные нефтеперерабатывающие компании контролируют более 60% общих мощностей Индии по переработке "черного золота".

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Издание напоминает, что Индия - третий по величине импортер нефти в мире и крупнейший покупатель российской нефти, поставляемой морским путем.

Ультиматумы Трампа - главные новости

30 июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% для индийских товаров с 1 августа. Он отметил, что введет дополнительный штраф за закупки энергоносителей у России.

За день до этого, американский лидер объявил новый ультиматум в адрес Владимира Путина. Он отметил, что у российского лидера есть 10 дней для достижения соглашения, которое положит конец российско-украинской войне.

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