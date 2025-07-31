Самые высокие средние цены на первичном рынке зафиксированы в Лычаковском районе.

Средняя стоимость жилья эконом-сегмента в объявлениях в городе Львов на первичном рынке составляет 950 долларов (39,9 тысячи гривень) за один квадратный метр. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.

Отмечается, что средняя стоимость жилья комфорт-сегмента во Львове составляет 1,17 тыс. долл. (48,9 тыс. грн), что на 3% больше, чем полгода назад. При этом бизнес-сегмент стоит уже дороже - 1,4 тыс. долл. (58,8 тыс. грн).

Самые высокие средние цены на первичном рынке - в Лычаковском районе, где средняя стоимость достигает 1,65 тыс. долл. за один квадратный метр. Немного дешевле жилье во Франковском районе - 1,5 тыс. долл. и Железнодорожном районе - 1,39 тыс. долл. В Шевченковском районе цена составляет 1,29 тыс. долл., а в Сиховском районе - 1,28 тыс. долл. за один квадратный метр.

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В то же время самая низкая средняя цена на первичном рынке от застройщиков зафиксирована в Галицком районе Львова - 1,03 тыс. долл. за один квадратный метр. Это может удивить, ведь традиционно в большинстве городов центр является самым дорогим.

При этом стоит отметить, что в 2025 году во Львовской области ввели в эксплуатацию только 0,26 млн м² жилья, что может свидетельствовать о резком падении темпов по сравнению с предыдущими годами. Например, в прошлом году ввели в эксплуатацию 1,06 млн м².

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

На первичном рынке в Украине фиксируется уменьшение предложения, на фоне достаточно осторожного роста спроса в целом по стране. В мае больше всего подорожали новостройки на Тернопольщине (+22%), далее следуют Ивано-Франковская область (+9%) и Черниговская с Киевской (+8%). В столице рост - всего 3%.

При этом на вторичном рынке средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Киеве равнялась 100 тысяч долларов. Таким образом за последние полгода стоимость такого жилья в столице выросла на 4%.

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