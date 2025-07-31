В то же время заявил, что поддерживает Зеленского.

Народный депутат Украины Дмитрий Костюк заявил о выходе из фракции "Слуга народа". Об этом он сообщил с трибуны Верховной Рады Украины во время заседания, которое транслировалось на телеканале "Рада". За это отдельно проголосовал парламент, потому что трансляции заседаний официально прекратили с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на наше голосование на прошлой неделе", - подчеркнул он, отметив, что речь идет о принятии закона, которым отменялась независимость НАБУ и САП. Он добавил, что есть много вопросов к этим антикоррупционным структурам, в частности, относительно их "бесконечного пиара" и одновременно мало "посадок" коррупционеров.

При этом Костюк был среди тех 263 народных депутатов, которые 22 июля проголосовали за законопроект 12414 и уменьшили тем самым самостоятельность НАБУ и САП.

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В своем выступлении нардеп подчеркнул, что и в дальнейшем поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. "Я считаю себя членом его команды, я избран благодаря Владимиру Зеленскому. И именно потому, что мне не безразлично у меня много вопросов к тем решениям, которые нам предлагают голосовать", - сказал нардеп.

Согласно Регламенту, окончательный выход депутата из фракции происходит после объявления об этом на заседание парламента Украины председательствующего на пленарном заседании.

Как известно, Дмитрий Костюк избран в 2019 году в ВРУ от партии "Слуга народа", в избирательном округе №65 Волынской области На время выборов был беспартийным журналистом телеканала "Эспрессо". В случае выхода из фракции он не потеряет мандат, потому что избирался в округе, а не по списку партии.

На сегодня во фракции "Слуга народа" 231 народный депутат. Для существования большинства нужно не менее 226 нардепов.

Как Рада ограничила НАБУ и САП

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

После этого негативную оценку дали такому решению ряд европейских коллег, люди вышли на акции протеста в ряде городов Украины.

Президент Украины внес законопроект, который должен решить эту ситуацию. В НАБУ и САП заявили, что поддерживают его.

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