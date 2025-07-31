Microsoft опубликовала список из 40 профессий, которые могут исчезнуть из-за ИИ / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Исследователи Microsoft Research составили список профессий, которые с наибольшей вероятностью и с наименьшей вероятностью будут заменены искусственным интеллектом (ИИ).

Для исследования влияния ИИ на рынок труда авторы использовали 200 тысяч анонимизированных разговоров между пользователями и Microsoft Copilot. На основе этих данных была рассчитана "оценка применимости ИИ" для каждой профессии.

В итоге в список профессий, в которых машины или ИИ сможет заменить реальных людей, попали 40 специалистов:

  1. Переводчики и интерпретаторы
  2. Историки
  3. Бортпроводники и сопровождающие туристов
  4. Торговые представители в сфере услуг
  5. Авторы и писатели
  6. Работники службы поддержки клиентов
  7. Программисты CNC-станков
  8. Телефонные операторы
  9. Билетные кассиры, железнодорожные/авиационные работники
  10. Радио-ведущие и дикторы
  11. Брокерские клерки
  12. Курсы домашнего хозяйства и фермерства
  13. Продавцы телемагазинов
  14. Консьержи
  15. Политологи/политические аналитики
  16. Аналитики новостей, журналисты, репортеры
  17. Математики
  18. Технические писатели
  19. Корректоры и верстальщики текста
  20. Сопровождающий обслуживающий персонал
  21. Редакторы
  22. Преподаватели бизнес-дисциплин в ВУЗах
  23. Специалисты по PR
  24. Демонстраторы и промоутеры продуктов
  25. Агенты по рекламе
  26. Менеджеры по открытию новых счетов
  27. Статистические помощники
  28. Менеджеры аренды и проката
  29. Data Scientists
  30. Персональные финансовые консультанты
  31. Архивариусы
  32. Экономические преподаватели уровня ВУЗов
  33. Веб-разработчики
  34. Аналитики управления
  35. Географы
  36. Моделировщики
  37. Аналитики рынка
  38. Сотрудники экстренных служб (операторы)
  39. Операторы коммутаторов
  40. Преподаватели библиотечного дела уровня ВУЗов

Также есть список профессий, на которые пока ИИ не претендует. В "безопасной" зоне находятся операторы тяжелой техники, домработницы, кровельщики, массажисты, посудомойщики, медсестры и другие.

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Из этого специалисты сделали вывод, что профессии с невысокими зарплатами и ориентированные на физический труд с гораздо меньшей вероятностью будут автоматизированы, чем профессии, связанные с интеллектуальным трудом.

Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – развитие искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

Меж тем CNN со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума (WEF) пишет, что к 2030 году крупные компании заменят почти половину своих сотрудников искусственным интеллектом.

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