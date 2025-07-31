Наиболее подвержены влиянию ИИ профессии, связанные с интеллектуальным трудом, такие как переводчики, историки и политологи.

Исследователи Microsoft Research составили список профессий, которые с наибольшей вероятностью и с наименьшей вероятностью будут заменены искусственным интеллектом (ИИ).

Для исследования влияния ИИ на рынок труда авторы использовали 200 тысяч анонимизированных разговоров между пользователями и Microsoft Copilot. На основе этих данных была рассчитана "оценка применимости ИИ" для каждой профессии.

В итоге в список профессий, в которых машины или ИИ сможет заменить реальных людей, попали 40 специалистов:

Переводчики и интерпретаторы Историки Бортпроводники и сопровождающие туристов Торговые представители в сфере услуг Авторы и писатели Работники службы поддержки клиентов Программисты CNC-станков Телефонные операторы Билетные кассиры, железнодорожные/авиационные работники Радио-ведущие и дикторы Брокерские клерки Курсы домашнего хозяйства и фермерства Продавцы телемагазинов Консьержи Политологи/политические аналитики Аналитики новостей, журналисты, репортеры Математики Технические писатели Корректоры и верстальщики текста Сопровождающий обслуживающий персонал Редакторы Преподаватели бизнес-дисциплин в ВУЗах Специалисты по PR Демонстраторы и промоутеры продуктов Агенты по рекламе Менеджеры по открытию новых счетов Статистические помощники Менеджеры аренды и проката Data Scientists Персональные финансовые консультанты Архивариусы Экономические преподаватели уровня ВУЗов Веб-разработчики Аналитики управления Географы Моделировщики Аналитики рынка Сотрудники экстренных служб (операторы) Операторы коммутаторов Преподаватели библиотечного дела уровня ВУЗов

Также есть список профессий, на которые пока ИИ не претендует. В "безопасной" зоне находятся операторы тяжелой техники, домработницы, кровельщики, массажисты, посудомойщики, медсестры и другие.

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Из этого специалисты сделали вывод, что профессии с невысокими зарплатами и ориентированные на физический труд с гораздо меньшей вероятностью будут автоматизированы, чем профессии, связанные с интеллектуальным трудом.

Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – развитие искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

Меж тем CNN со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума (WEF) пишет, что к 2030 году крупные компании заменят почти половину своих сотрудников искусственным интеллектом.

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