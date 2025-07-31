Исследователи Microsoft Research составили список профессий, которые с наибольшей вероятностью и с наименьшей вероятностью будут заменены искусственным интеллектом (ИИ).
Для исследования влияния ИИ на рынок труда авторы использовали 200 тысяч анонимизированных разговоров между пользователями и Microsoft Copilot. На основе этих данных была рассчитана "оценка применимости ИИ" для каждой профессии.
В итоге в список профессий, в которых машины или ИИ сможет заменить реальных людей, попали 40 специалистов:
- Переводчики и интерпретаторы
- Историки
- Бортпроводники и сопровождающие туристов
- Торговые представители в сфере услуг
- Авторы и писатели
- Работники службы поддержки клиентов
- Программисты CNC-станков
- Телефонные операторы
- Билетные кассиры, железнодорожные/авиационные работники
- Радио-ведущие и дикторы
- Брокерские клерки
- Курсы домашнего хозяйства и фермерства
- Продавцы телемагазинов
- Консьержи
- Политологи/политические аналитики
- Аналитики новостей, журналисты, репортеры
- Математики
- Технические писатели
- Корректоры и верстальщики текста
- Сопровождающий обслуживающий персонал
- Редакторы
- Преподаватели бизнес-дисциплин в ВУЗах
- Специалисты по PR
- Демонстраторы и промоутеры продуктов
- Агенты по рекламе
- Менеджеры по открытию новых счетов
- Статистические помощники
- Менеджеры аренды и проката
- Data Scientists
- Персональные финансовые консультанты
- Архивариусы
- Экономические преподаватели уровня ВУЗов
- Веб-разработчики
- Аналитики управления
- Географы
- Моделировщики
- Аналитики рынка
- Сотрудники экстренных служб (операторы)
- Операторы коммутаторов
- Преподаватели библиотечного дела уровня ВУЗов
Также есть список профессий, на которые пока ИИ не претендует. В "безопасной" зоне находятся операторы тяжелой техники, домработницы, кровельщики, массажисты, посудомойщики, медсестры и другие.
Из этого специалисты сделали вывод, что профессии с невысокими зарплатами и ориентированные на физический труд с гораздо меньшей вероятностью будут автоматизированы, чем профессии, связанные с интеллектуальным трудом.
Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – развитие искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.
Меж тем CNN со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума (WEF) пишет, что к 2030 году крупные компании заменят почти половину своих сотрудников искусственным интеллектом.