Эти ракеты прижимаются низко к земле, из-за чего их трудно сбивать.

Российские оккупанты запустили по Киеву восемь крылатых ракет "Искандер-К", из которых были сбиты только три. Враг использует особенности рельефа и сверхнизкие высоты в свою пользу. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, враг запустил 8 крылатых ракет "Искандер-К" и более 300 беспилотников. Украину атаковали с разных направлений, почти все полетело на столицу.

"Надо понимать, что все ракеты опасны. Есть ракеты, которые сбиваются с большим показателем эффективности, какие-то - с меньшим. Сегодня Киев атаковали крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". также одни из самых популярных ракет, которыми обстреливает Россия, это Х-101 и "Калибры". По классу это одинаковые ракеты, но есть особенности по их сбиванию", - сказал военный.

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Он пояснил, что лучшие показатели по сбиванию (всего за время войны сбито более половины) - это ракеты "Х-101" и "Калибры", только на третьем месте - "Искандер-К". Особенность "Искандера-К" заключается в том, что она не менее опасна, чем баллистическая ракета "Искандер-М" потому, что время подлета небольшое, пояснил Игнат. В частности в этот раз россияне ракеты выпускали из Курской области (РФ) и это совсем недалеко от Киева.

"То есть времени на обнаружение и реагирование довольно мало... Еще одна особенность, которую используют россияне, - сверхнизкие высоты и рельеф местности. Ракета прижимается низко к земле и становится мало заметной для нашей противовоздушной обороны. Таким образом противник применяет эти ракеты не впервые. И сегодня только три из 8 удалось поразить", - констатировал Игнат.

Военный добавил, что воздушная тревога началась вчера примерно с 18.00, когда враг начал запускать "шахеды" по Украине - дроны залетали с разных направлений. Удалось уничтожить, обезвредить почти 290 БПЛА. По словам Игната, возможно оккупанты применили и реактивные "шахэды".

"Вчера было зафиксировано 8 таких БПЛА с северного направления. Вероятно сегодня были тоже такие среди других дронов. По параметрам полета реактивные беспилотники отображаются как крылатые ракеты, потому что скорость их может быть более 500 км/ч. Соответственно, такие цели способны перехватывать не все средства, которые мы применяем", - пояснил начальник управления коммуникаций Воздушных сил.

Он также прокомментировал, почему киевлянам показалось, что взрывы сегодня во время российской атаки показались им несколько иными, чем раньше. Как пояснил представитель Воздушных сил, все зависит от многих факторов, которые влияют на тот или иной взрыв: что именно прилетело, насколько близко, какая была взрывчатка и тому подобное.

"Мы сегодня пережили еще один тяжелый день. Видим последствия - просто в голове не укладывается... Терроризм России продолжается в нашем государстве. Очень ожидаем реакции мира, опять же, США относительно этого очередного акта терроризма. Идут прямые попадания ракет в жилые дома. На этот раз в Киеве фактически подъезд разрушен, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - отметил Игнат.

Сколько целей удалось сбить во время ночной атаки по Украине

Напомним, что 31 июля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по украинской столице. В результате в Киеве 7 человек погибли, десятки раненых.

Известно, что противник атаковал Украину 317-ю средствами воздушного нападения: 309 БПЛА (Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов) с направлений: Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск, а также 8 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Курской области. Зафиксировано прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых обломков на 19 локациях.

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