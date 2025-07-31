Певец поделился, что ему помогло.

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что в прошлом году во время службы в составе 22-й отдельной механизированной бригады у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), из-за чего он запил. Об этом он рассказал в эфире M1.

"Когда я приехал из Сумщины, у меня был страшный ПТСР. Я об этом не рассказывал. Употреблять алкоголь - не помогает, я пробовал. Я употреблял алкоголь, ходил запухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще. Ноль", - заявил артист.

В итоге, по его словам, он начал активно заниматься спортом:

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"Я взял себе диетолога, тренера. Я начал тренироваться, потому что только спортом начал заглушать в себе шум в голове, всю боль. И я понял: когда я занимаюсь спортом, у меня шума в голове нет. Так что, я начал заниматься спортом дважды в день, когда есть такая возможность".

В целом же, как он добавил, опыт пребывания на фронте кардинально изменил его отношение к жизни.

"Потеряв один раз в жизни все и лежа в блиндаже, когда нас обстреливали моск*ли несколько часов, я прощался с жизнью. Но все же вернулся в нормальную жизнь, с ногами и руками. И живой, и с сыном, и с семьей, и с женой, которая меня очень сильно любит… Я не могу теперь быть другим, я могу теперь только кайфовать, понимаете? Я ценю все то, что у меня сейчас сегодня есть. И мне не нужно что-то кому-то доказывать кубиками пресса или еще какой-нибудь х**ней", - заявил Козловский.

Напомним, ранее Виталий Козловский оскорбил Кондратюка в прямом эфире и нарвался на критику.

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