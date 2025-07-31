Местные жители предлагают властям ввести ограничения для туристов.

Франция, в отличие от соседних Испании и Италии, пока еще не так активно протестует против чрезменого туризма, но первые тревожные звоночки уже звучат.

Как пишет Reuters, жители парижского Монмартра бьют тревогу из-за чрезмерного наплыва туристов, опасаясь, что их живописный район на холме может стать второй Барселоной или Венецией, ведь число посетителей резко возросло после прошлогодних Олимпийских игр.

В частности, парижанка Анн Реноди, которая проживает в этом районе почти 30 лети и возглавляет ассоциацию "Жить на Монмартре", говорит, что исторический квартал, прославленный фильмом "Амели" 2001 года, теперь напоминает парк развлечений.

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"Люди приходят на три часа, развлекаются, покупают берет или блинчик и уходят – как в парке развлечений", – рассказала она агентству Reuters.

Тем временем магазины, где продавались основные продукты питания для местных жителей, исчезают, ведь их заменяют закусочные и сувенирные лавки.

"У нас осталось две-три мясные лавки, две сырные лавки. Они исчезают одна за другой. Теперь там полно точек с мороженым, блинчиками и тако", – пожаловалась женщина.

Чтобы как-то исправить ситуация, ассоциация местных жителей предложила мэрии Парижа принять ряд мер, аналогичных тем, что действуют в других популярных туристических местах Европы: ограничение численности туристических групп до 25 человек, запрет на использование громкоговорителей и повышение туристического налога.

В 2024 году число туристов в парижском регионе достигло 48,7 млн человек, причем около 11 миллионов ежегодно посещают Монмартр, в основном ради фотогеничной базилики Сакре-Кер. В результате его узкие мощеные улочки забиты туристическими группами, что вызывает раздражение у местных жителей.

"Иногда мне приходится повышать голос и говорить: "Извините, я хочу пройти", – жалуется 44-летняя местная жительница Антея Кенель.

В свою очередь парижские власти заявляют, что 2025 год обещает быть очень туристическим: количество бронирований в январе выросло на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

При этом Эрик Лежуандр, мэр 18-го округа Парижа, куда входит Монмартр, считает самой серьезной проблемой для местных жителей рост цен на жилье может привести к оттоку местных жителей.

"Для меня главная проблема – это жилье. Это означает борьбу с Airbnb и платформами аренды жилья", – отметил он.

По данным сайта meilleursagents.com, цены на недвижимость на Монмартре выросли на 19% за последнее десятилетие. Квартира площадью 40 квадратных метров недалеко от площади Тертр теперь может стоить около 500 тысяч евро.

Чтобы решить эту проблему, Париж ужесточил правила краткосрочной аренды, сократив годовой лимит на сдачу в аренду основного жилья со 120 до 90 дней.

Туризм во Франции

Как сообщал УНИАН, ранее ряд самых популярных музеев Франции, включая знаменитый Лувр, заявили о планах резко поднять цены на билеты для туристов-нерезидентов стран Европейского Союза. И это при том, что не так давно Париж признали лучшим городом мира для ценителей культуры и искусства.

При этом ранее во французской прессе вышло расследование, обличающее рестораны Парижа – их уличили в подаче туристам дешевого вина под видом дорогого.

В свою очередь эксперт по путешествиям Винисиус Коста, который прожил во Франции почти пять лет, рассказал о трех малоизвестных сказочных средневековых городах в стране, где можно спокойно отдохнуть и насладиться жизнью.

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