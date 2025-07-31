Вся их вина заключается в том, что они являются украинцами.

Россия уже более трех лет удерживает в заложниках трех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Единственная причина их похищения - они являются украинцами, сообщает Associated Press.

ОБСЕ руководила миссией по мониторингу ситуации на востоке Украины во время Антитеррористической операции и Операции объединенных сил в 2014-2022 годах. Международные наблюдатели следили за тем, как стороны придерживаются договоренностей о прекращении огня, и фиксировали все нарушения перемирия. Кроме того, они часто выступали посредниками в переговорах как на более глобальном уровне, так и на локальном (например, чтобы обеспечить ремонт критически важной гражданской инфраструктуры, разные части которой оказались по разные стороны линии разграничения).

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину работа Мониторинговой миссии на Донбассе потеряла всякий смысл, а 31 марта 2022 года Россия сначала заблокировала продление миссии ОБСЕ, а затем объявила ее незаконной.

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По состоянию на апрель 2022 года в офисах ОБСЕ на Донбассе оставались трое граждан Украины - помощник по безопасности Дмитрий Шабанов и переводчик Максим Петров в Луганске и помощник по безопасности Вадим Голда в Донецке.

Как пишет Associated Press, это были местные жители, специально нанятые на работу в Мониторинговую миссию ОБСЕ. Они помогали закрыть миссию ОБСЕ: очищали офисы, обеспечивали охрану активов ОБСЕ, включая бронированную технику, дроны и камеры, а также контролировали эвакуацию своих иностранных коллег.

Трое мужчин были арестованы в апреле 2022 года, несмотря на то, что при них были документы, подтверждающие их неприкосновенность, сообщили в ОБСЕ.

Шабанов и Петров были признаны виновными в государственной измене контролируемым Россией судом в Луганске в сентябре 2022 года и приговорены к 13 годам лишения свободы. 57-летний Голда был признан виновным в шпионаже судом в Донецке в июле 2024 года и приговорен к 14 годам.

Как отмечает Associated Press, в ноябре 2022 года Министерство иностранных дел России заявило, что деятельность наблюдателей ОБСЕ "часто была не только предвзятой, но и незаконной". Не называя прямо имен трех украинских сотрудников ОБСЕ, российский МИД утверждал, что местных жителей вербовал Запад для сбора информации для украинских военных, и "несколько" из них были задержаны.

ОБСЕ осудила приговоры и призвала к немедленному освобождению трех мужчин, утверждая, что они выполняли свои официальные обязанности, которые были одобрены всеми 57 государствами-членами ОБСЕ, включая Россию.

В марте 2025 года Россия перевела Шабанова в исправительную колонию строгого режима в Омской области России в Сибири. Петрову сейчас грозит та же участь.

Украинский правозащитник Максим Буткевич, который находился в одной Луганской исправительной колонии с Шабановым и Петровым с марта 2024 года до освобождения в октябре 2024 года, заявил, что обоих мужчин пытали во время допросов.

Шабанова "во время допросов несколько раз избивали до потери сознания и подвергали чрезвычайному психологическому давлению", - сказал он.

Буткевич предположил, что трое заключенных сотрудников ОБСЕ, которые не являются военнопленными, вероятно, являются "разменными козырями" для Москвы, которых нужно "обменять на кого-то или что-то чрезвычайно важное для России".

В ОБСЕ говорят, что освобождение этих трех украинских заложников является одним из основных приоритетов организации сейчас, а генсек Феридун Синирлиоглу "очень тесно и лично занимается этим вопросом". В частности он поднял этот вопрос во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Заложники России

Как писал УНИАН, россияне систематически похищают, пытают и убивают граждан Украины. Не только пленных военнослужащих, но и гражданских. Так, уже более трех лет в российской неволе находится корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Россияне похитили его из собственного дома под Киевом в самом начале полномасштабного вторжения.

Также мы рассказывали о громкой истории журналистки Виктории Рощиной, которую россияне похитили в середине 2023 года. Весной 2025 года ее тело с многочисленными следами жестоких пыток и отсутствующими внутренними органами вернули Украине.

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