Астрологический транзит принесет переломный момент и завершит период изоляции для некоторых представителей зодиакального круга.

С 31 июля 2025 года для трех знаков Зодиака завершается полоса одиночества. Лунная квадратура с Плутоном активизирует скрытые эмоции, выводит наружу подавленные чувства и провоцирует мощный внутренний сдвиг. Именно этот аспект побудит некоторых людей пересмотреть свое отношение к уединению и сделает их открытыми для новых связей.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Сначала может показаться, что обострение ощущений лишь усугубляет состояние, но на деле это путь к освобождению. В итоге этот день может стать началом новой фазы, наполненной общением, поддержкой и душевным комфортом. Некоторые знаки почувствуют, как внутри них исчезает внутренний барьер. Это не просто перемена - это настоящий прорыв, пишет YourTango.

Овен

Последнее время вы держались стойко, скрывая от других (и от себя) чувство оторванности. Вам казалось, что вы в тупике, но сейчас на горизонте появляется шанс все изменить. Квадратура Луны и Плутона заставляет быть честным с собой и принять внутреннюю уязвимость. В этом нет слабости - наоборот, в умении открыться другим заключена ваша сила. Все, что вам нужно - это позволить себе быть настоящим. Сделайте шаг навстречу людям - не обязательно глобальный.

Телец

Вы не из тех, кто страдает в одиночестве, но даже вам нужно чувство включенности и тепла. Последние недели напоминали, что внутренний комфорт невозможен без живого общения. Казалось, вы застряли в однообразии, и это начало угнетать. Но 31 июля вы почувствуете: все может быть иначе. Вас ждет возможность восстановить старые связи и наполнить жизнь яркими моментами. Главное - перестать ждать, пока кто-то другой сделает первый шаг. Плутон побуждает к переменам - и эти перемены уже на подходе.

Козерог

Вы долго держали оборону, отгораживаясь от мира в попытке разобраться в себе. Но одиночество, изначально выбранное как защита, стало обременительным. Возможно, вы ушли в себя после конфликта или эмоционального надлома - но пришло время все переосмыслить. Лунный аспект с Плутоном позволит вам взглянуть на себя со стороны. Принятое вами решение изменит многое. Стоит только захотеть впустить в жизнь тепло и открытость.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака наконец вырвутся из застоя и начнут новую главу жизни.

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