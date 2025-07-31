ДТЭК передал профилакторий ТЭС под реабилитационный центр для ветеранов в Винницкой области

ДТЭК передал профилакторий ТЭС в собственность громады Ладыжина под создание современного реабилитационного центра для ветеранов и пострадавших от войны.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Компания ДТЭК Энерго завершила бесплатную передачу санатория-профилактория ТЭС в коммунальную собственность территориальной общины в Винницкой области", - говорится в нем.

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Отмечается, что это решение было принято на сессии Ладыжинского городского совета 29 июля.

В ДТЭК отметили, что после комплексной реконструкции объект будет использоваться как современный реабилитационный центр для ветеранов, людей с инвалидностью и пострадавших от войны, которые нуждаются в восстановлении.

"Реабилитационный центр в Винницкой области - важная опора для ветеранов и общества. Для ДТЭК Энерго это часть системной ветеранской поддержки, как внутри компании, так и извне - в сотрудничестве с громадами. Мы поддерживаем наших демобилизованных работников и приобщаемся к инициативам, которые помогают в их адаптации. Спасибо городскому совету, партнерам и благотворителям за совместную работу. Такие проекты - пример эффективного сотрудничества бизнеса, власти и общества для важных изменений", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В компании подчеркнули, что меморандум о сотрудничестве между ДТЭК и городским советом Ладыжина был подписан 29 ноября 2023 года. На его основе санаторий-профилакторий ТЭС компании был передан громаде в бесплатное пользование, а теперь - в ее собственность.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил награду за лучшую программу по поддержке ветеранов.