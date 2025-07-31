За первые шесть месяцев года российский авторынок обвалился почти на 30%.

До конца года в России могут закрыться до 20% автомобильных салонов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Только за второй квартал прекратили работу 137 шоурумов, а их общее количество уменьшилось до 2,95 тыс. единиц. В то же время, количество действующих дилерских контрактов уменьшилось на 183 - до 4,33 тысячи.

Наибольшие потери понесла компания "КлючАвто": если к началу года количество контрактов составляло 90, то к июлю их осталось всего 36.

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В первую очередь сокращаются марки, которые продают по несколько автомобилей в месяц на одного дилера. В группе риска оказались, в частности, Kaiyi, BAIC, Livan и "Москвич".

Кризис также затронул люксовые и премиальные бренды. Например, компания "Автодом" закрыла центр Lamborghini в деловом районе "Москва-Сити".

Закрытие автосалонов происходит из-за того, что экономика замедляется, а общие продажи автомобилей в РФ стремительно катятся вниз.

Как сообщалось, за первые шесть месяцев года российский авторынок обвалился на 28%. Было продано лишь 530 тыс новых легковых авто. На конец прошлого месяца у дилеров накопилось 500 тыс машин, для которых не нашли покупателя.

Российские специалисты не очень оптимистичны относительно будущего. По их словам, если ситуация не изменится, то дилеров ждет череда банкротств или поглощений.

Российский авторынок - главные новинки

На фоне сокращения продаж российские автопроизводители пытаются "пересадить" население РФ на собственные автомобили. Получается, мягко говоря, не идеально, ведь новинки не встречают восторга среди обычных россиян.

Ранее они раскритиковали новый "Москвич 8", который является копией китайского кроссовера JAC Sehol X8. Дело в том, что цена автомобиля оказалась примерно вдвое больше стоимости "китайца".

Кроссовер Lada Azimut, с которым связывали много надежд, оказался очередным "клоном" многочисленных новинок автопрома КНР. Довольно сдержанно публика встретила и автомобиль Lada Iskra, который называют "чем-то средним" между моделями Granta и Vesta.

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