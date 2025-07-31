Это лишь концепт, однако он демонстрирует, какой может быть гиперзвуковая авиация будущего.

Американская компания GE Aerospace, которая занимается производством авиационных двигателей, опубликовала короткий видеоролик, на котором можно видеть таинственный самолет неизвестного типа.

Компания выложила ролик в соцсеть X. По мнению специалистов, речь идет о концептуальном изображении гиперзвукового самолета, оснащенного новыми двухрежимными прямоточными воздушно-реактивными двигателями (DMRJ).

Также можно видеть слоган "Все кажется невозможным... пока не станет возможным", что некоторые специалисты считают отсылкой к легендарному разведчику SR-71 Blackbird, который является рекордсменом по скорости среди серийных пилотируемых самолетов.

Blackbird впервые поднялся в небо в 1964 году. Максимальная скорость самолета составляла около 3500 км/ч, тогда как практический потолок достигал 26 000 м. Эти качества сделали Blackbird почти неуязвимым для советских систем ПВО того времени.

В то же время Blackbird оказался дорогим и очень сложным в обслуживании. В 90-е американцы прекратили эксплуатацию SR-71, но иногда в сети появляются слухи о преемнике знаменитого самолета.

Сообщалось, что Lockheed Martin работает над гиперзвуковым БПЛА SR-72. Каким именно будет этот аппарат пока неизвестно. Стоит лишь сказать, что представленный сейчас концепт существенно отличается от концептуальных изображений самолета от Lockheed Martin.

Новые боевые самолеты США

Сегодня американцы разрабатывают по крайней мере два истребителя шестого поколения - для нужд Воздушных сил США и для своих Военно-морских сил.

Самолет для Воздушных сил получил название F-47. Его разработчиком выбрали компанию Boeing.

По словам Дональда Трампа, истребитель станет "самым передовым, самым эффективным и самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных". Экспериментальная версия истребителя уже проходит тестирование.

В свою очередь, флотская программа сталкивается с систематическими трудностями, связанными, в частности, с финансированием разработки перспективного самолета.

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