Официально популярную локацию закрыли еще в 1987 году, но это совершенно не останавливает любителей экстрима и живописных фото.

Власти города Гонолулу на Гавайях распорядились демонтировать популярную достопримечательность на острове Оаху – лестницу Хайку, также известную как "Лестница в небеса", ведущую на вершину живописной горы, с которой открываются потрясающие виды.

Как пишет CNN Travel, лестница из 3922 ступенек была построена во время Второй мировой войны ВМС США вдоль горной тропы длиной около 850 метров в местности под названием Канеохе на востоке острова Оаху.

С 1987 года ее официально закрыли для публики из соображений безопасности. Тем не менее, туристы продолжили постоянно ходить туда, а в эпоху социальных сетей их количество выросло до недопустимых масштабов.

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"Из-за безудержного незаконного проникновения лестница Хайку возлагает значительную ответственность и расходы на город, а также влияет на качество жизни близлежащих жителей", – заявила член городского совета Гонолулу Эстер Киаайна.

Муниципалитет единогласно проголосовал за снос лестницы в 2021 году. По данным мэрии, работы начнутся в конце апреля 2024 года и займут не менее шести месяцев, а обойдется это в 2,5 миллиона долларов.

"Это решение было основано на нашем уважении к людям, которые живут у входа на лестницу и вокруг нее, на нашем уважении к нашей айне (земле и морю – ред.), а также на нашем уважении как к будущей, так и к прошлой истории культуры общины Хайку", – добавил мэр Гонолулу Рик Бланджиарди.

По данным издания, на это решение повлиял ряд факторов – от вопросов безопасности самих туристов до улучшения условий жизни местных жителей, жалующих на непрошеных гостей, и сохранения окрущающей природы.

Чрезмерный туризм в мире

Как сообщал УНИАН, ранее власти итальянского города Кома, расположенного на берегу одноименного знаменитого озера, заявили о намерении ввести входную плату для туристов по примеру Венеции.

Тем временем, власти Канарских островах после жалоб местных жителей приняли решение сократить количество доступного жилья для туристов.

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