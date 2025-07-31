Украинский лидер, в частности, рассказал о последней массированной атаке России.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел разговор с новым избранным президентом Польши Каролем Навроцким.

"Поздравил с победой на выборах 1 июня и пожелал успеха. Рассчитываем, что Польша и в дальнейшем будет оставаться нашим надежным партнером и союзником", - отметил Зеленский в Telegram и подчеркнул, что разговор был хорошим.

Украинский лидер добавил, что в Украине ценят всю поддержку, оказанную Польшей с самого начала полномасштабной войны: военную, политическую и гуманитарную.

Видео дня

"Этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Проинформировал о последствиях этого обстрела и о ситуации на фронте. Для нас очень важно, чтобы Польша продолжала помогать Украине. Ведь мы защищаем не только себя, но и всю нашу Европу, и в частности Польшу", - отметил Зеленский.

По его словам, они обсудили ключевые события, которые состоятся в ближайшие месяцы. "Договорились об обмене визитами, во время которых обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Обязательно определим форматы взаимодействия, которые дадут реальный результат для наших стран, наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил польского коллегу за готовность работать вместе и заверения в дальнейшей поддержке Украины.

Навроцкий стал президентом Польши - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Навроцкий обратился к Зеленскому с просьбой провести масштабную эксгумацию жертв Волынской трагедии. Как утверждает Навроцкий, это необходимо для того, чтобы Польша и Украина "примирились по-настоящему" и "через правду".

Навроцкий стремится встретиться с Зеленским, потому что по мнению новоизбранного президента Польши, у его страны и Украины есть разногласия. В июне Навроцкий заявил, что сейчас он против вступления Украины в Европейский Союз.

Навроцкий на выборах президента победил у своего конкурента мэра Варшавы Рафала Тшасковского с результатом 50,89% против 49,11%. Ранее Навроцкий был директором Института национальной памяти Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: