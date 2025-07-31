На месте работают соответствующие службы.

В четверг, 31 июля, армия Российской Федерации прицельно ударила по пятиэтажному дому в Краматорске. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, еще 11 пострадали.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Донецкой областной администрации Вадим Филашкин. Он опубликовал фотографии с места происшествия, на которых можно увидеть страшные масштабы разрушений:

"Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии. На месте работают все ответственные службы. Еще раз призываю: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!".

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Видео дня

Как сообщал УНИАН, 21 июня россияне нанесли удар по четырехэтажному дому в Краматорске. Эта атака унесла жизни по меньшей мере четырех человек, еще четверо получили ранения.

Обстрелы Украины

В ночь на 31 июля российская оккупационная армия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел Киева, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Силы противовоздушной обороны сообщили о прямых попаданиях пяти крылатых ракет типа "Искандер-К", одна из которых попала непосредственно в жилой дом. Кроме того, 21 ударный дрон нанес удары по 12 различным районам столицы.

По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, всего было выпущено восемь ракет "Искандер-К" и более 300 беспилотников.

Согласно последним данным спасателей, погибли 11 человек. Еще 93, среди которых 11 детей, получили ранения. Сейчас продолжаются аварийно-поисковые работы.

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