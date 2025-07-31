Сценарист оригинального фильма уже провел с ними встречи.

Майки Мэдисон ("Однажды в Голливуде", "Анора") и Джереми Аллен Уайт (сериалы "Медведь", "Бесстыжие") претендуют на главные роли в сиквеле "Социальной сети" (2010), над которым работает сценарист первой части Аарон Соркин.

Хотя официальные предложения актёрам ещё не сделаны, Соркин уже провёл с ними встречи по поводу картины. Фильм пока находится на ранней стадии разработки и ещё не получил "зелёный свет" от студии Sony, пишет Variety.

В Sony отказались комментировать возможный кастинг.

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Что известно о потенциальном продолжении "Социальной сети"

Соркин должен выступить сценаристом и режиссёром продолжения оригинального фильма, снятого Дэвидом Финчером в 2010 году.

Если первый фильм рассказывал о создании социальной сети Facebook и стремительном взлёте её основателя Марка Цукерберга, то сиквел будет основан на расследовании "Facebook Files" Джеффа Хорвица. Эта серия статей, опубликованная в The Wall Street Journal в 2021 году, разоблачила вредное влияние Facebook на подростков, а также осознанное распространение дезинформации, которое, как утверждается, способствовало политическому насилию.

Продюсерами сиквела выступают Тодд Блэк, Питер Райс, Аарон Соркин и Стюарт Бессер.

Актерский состав фильма

Мэдисон недавно получила "Оскар" за роль в инди-драме Шона Бейкера "Анора" про сына российского олигарха и "танцовщицу для взрослых". В ближайшее время актриса снимется вместе с Кирстен Данст в фильме "Рептилия" и, по сообщениям, ведёт переговоры об участии в "Маска Красной Смерти" от студии A24.

Уайт, известный по сериалу "Медведь" от FX, за который получил две подряд премии "Эмми", этой осенью исполнит роль музыканта Брюса Спрингстина в байопике "Избавь меня от небытия". Также он озвучит Ротту Хатта в грядущем фильме франшизы "Звёздные войны" под названием "Мандалорец и Грогу".

"Социальная сеть" 2010 года

В оригинальном фильме главную роль Марка Цукерберга исполнил Джесси Айзенберг, сыгравший вместе с Эндрю Гарфилдом, Джастином Тимберлейком и Арми Хаммером.

Пока неясно, вернётся ли Айзенберг к своей роли в продолжении.

Фильм 2010 года получил восемь номинаций на "Оскар" и выиграл в трёх категориях: лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший оригинальный саундтрек. Мировые кассовые сборы составили 226 миллионов долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что Facebook совсем недавно признали самой токсичной социальной сетью для активистов. Опрос проводился с ноября 2024 по март 2025 года.

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