В США разбился истребитель F-35 стоимостью 100 миллионов долларов

Военно-морские силы США подтвердили потерю военного истребителя F-35C.

Истребитель F-35C Lightning II потерпел крушение в среду недалеко от военно-морской авиабазы Лемур в центральной Калифорнии. Пилот катапультировался и не пострадал. Также нет пострадавших среди персонала авиабазы, пишет Reuters.

"Авиабаза ВМС США Лемур может подтвердить авиационный инцидент. Истребитель F-35C упал недалеко от авиабазы. Мы можем подтвердить, что пилот успешно катапультировался и находится в безопасности. Пострадавших среди других военнослужащих нет", – сказано в заявлении авиабазы.

На фотографиях с места крушения, которое находится примерно в 40 милях к юго-западу от города Фресно в центральной Калифорнии, видны пламя и клубы густого дыма. На месте работают экстренные службы. В офисе шерифа округа Фресно сообщили, что пилоту оказали помощь сотрудники пожарной службы Калифорнии.

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Истребитель выполнял учебный полет. Он входил в эскадрилью VFA-125, которая отвечает за подготовку новых пилотов и членов экипажей к полетам на F-35C – палубной версии истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Это один из самых современных боевых самолетов в мире. Его используют Военно-морские силы и корпус морской пехоты США.

Это уже вторая катастрофа с F-35 производства американской компании Lockheed Martin стоимостью более 100 млн долларов в этом году. В январе F-35A ВВС США разбился во время тренировочного полета на авиабазе Эйлсон на Аляске. Пилот также катапультировался и выжил.

Компания Lockheed Martin сообщает, что F-35 используется более чем в 17 странах мира. В последние годы в СМИ все чаще появляются критические оценки, связанные с проблемами технического обслуживания и эксплуатации истребителя.

Больше новостей об авариях истребителей

Как писал УНИАН, 22 июля на Волыни разбился истребитель Mirage-2000. В воздушных силах ВСУ сообщили, что во время выполнения полетного задания отказала авиационная техника. Пилоту удалось успешно катапультироваться. При этом во время аварии не было пострадавших на земле.

В Королевском объединенном институте оборонных исследований RUSI напомнили, что история аварий западных истребителей осветила забытую тенденцию времен Холодной войны. После ее завершения в мире значительно уменьшилось общее количество полетов военных самолетов. А, следовательно, уменьшилось и число аварий с участием истребителей. Эксперты напомнили, что в 1950-х годах в США счет аварий самолетов шел на тысячи. А в 1970-х снизился до сотен и даже десятков. В Британии после 2013 года списывали из-за аварий не больше одного истребителя в год, а в 1980-е и 1990-е годы – по несколько десятков.

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