Рада приняла закон Зеленского о НАБУ и САП

Документ поддержал 331 нардеп.

Верховная Рада приняла в целом закон о возвращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

За соответствующее решение проголосовал 331 народных депутатов.

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал закон прямо в сессионном зале сразу после его принятия. Теперь его должен подписать президент Владимир Зеленский, сообщил корреспондент УНИАН.

Согласно документу, генпрокурор и его заместители не могут давать указания прокурорам САП. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры подчиняются только руководителю антикоррупционной прокуратуры, его первому заместителю и заместителю.

Также генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ. В то же время, генпрокурор может обязать предоставить органы досудебного расследования ему материалы досудебного расследования с установлением сроков выполнения такого указания.

При этом сотрудники антикоррупционных органов, как и другие правоохранители, будут обязаны проходить тестирование на детекторе лжи раз в два года.

Как пояснил во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский, это будет касаться сотрудников антикоррупционных органов, которые имеют родственников в России или на временно оккупированных территориях.

Кроме этого сотрудников НАБУ и САП и других правоохранительных органов ждет проверка СБУ на предмет возможной помощи РФ. Такую проверку спецслужба должна провести в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект закрепляет за САП статус органа, осуществляющего процессуальное руководство в расследовании преступлений, которые отнесены к подследственности НАБУ.

Эти дела нельзя передавать другим правоохранительным органам, кроме случаев, когда имеются "объективные обстоятельства", которые во время военного положения делают невозможным работу бюро или проведение им расследования. При таких условиях решение о передаче дел принимает руководитель САП или Генпрокурор.

Между тем, митингующие в Мариинском парке отреагировали на принятие закона аплодисментами.

Скандал из-за САП и НАБУ - главные новости

22 июля Верховная Рада проголосовала за закон, который вызвал акции протеста в Киеве и ряде городов. Речь идет о законодательной инициативе, которая предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

После протестов и бурной международной реакции президент Владимир Зеленский объявил о подготовке нового законопроекта, "который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры". Документ был оперативно внесен в сессионный зал и, 30 июля, профильный парламентский комитет рекомендовал его принять за основу и в целом.

Вас также могут заинтересовать новости: