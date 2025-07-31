Эксперты составили список самых популярных авто в Европе в первом полугодии 2025 года. Несомненным лидером стала Dacia Sandero.
УкрАвтопром пишет, что аналитики компании JATO изучили данные из 28 стран. Так, на европейских рынках с января по июнь продано около 129 тысяч новых Dacia Sandero.
При этом в сравнении с аналогичным периодом 2024 года спрос на эту модель снизился на 11%.
ТОП-10 новых авто в Европе:
- Dacia Sandero – 128 842 единицы (-11%);
- Renault Clio – 122 489 ед. (+7%);
- Peugeot 208 – 109146 ед. (+2%);
- VW T-Roc – 106 118 ед. (-5%);
- VW Golf – 104162 ед. (-17%);
- VW Tiguan – 97 508 ед. (+28%);
- Dacia Duster – 97 188 ед. (+9%);
- Peugeot 2008 – 96378 ед. (+3%);
- Citroën C3 – 95891 ед. (-9%);
- Toyota Yaris Cross – 95 513 ед. (-5%).
Популярные авто в Украине - последние новости
Самым популярным новым автомобилем в первом полугодии на украинском рынке стал компактный кроссовер Renault Duster. На втором и третьем местах также оказались кроссоверы - Toyota RAV4 и Hyundai Tucson, соответственно.
Также за первое полугодие украинцы приобрели более 30 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Kia Niro.