На последнем месте в десятке лучших оказалась Toyota Yaris Cross.

Эксперты составили список самых популярных авто в Европе в первом полугодии 2025 года. Несомненным лидером стала Dacia Sandero.

УкрАвтопром пишет, что аналитики компании JATO изучили данные из 28 стран. Так, на европейских рынках с января по июнь продано около 129 тысяч новых Dacia Sandero.

При этом в сравнении с аналогичным периодом 2024 года спрос на эту модель снизился на 11%.

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ТОП-10 новых авто в Европе:

Dacia Sandero – 128 842 единицы (-11%);

Renault Clio – 122 489 ед. (+7%);

Peugeot 208 – 109146 ед. (+2%);

VW T-Roc – 106 118 ед. (-5%);

VW Golf – 104162 ед. (-17%);

VW Tiguan – 97 508 ед. (+28%);

Dacia Duster – 97 188 ед. (+9%);

Peugeot 2008 – 96378 ед. (+3%);

Citroën C3 – 95891 ед. (-9%);

Toyota Yaris Cross – 95 513 ед. (-5%).

Популярные авто в Украине - последние новости

Самым популярным новым автомобилем в первом полугодии на украинском рынке стал компактный кроссовер Renault Duster. На втором и третьем местах также оказались кроссоверы - Toyota RAV4 и Hyundai Tucson, соответственно.

Также за первое полугодие украинцы приобрели более 30 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Kia Niro.

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