Для разблокирования следующих траншей помощи от ЕС и МВФ, Украине необходимо осуществить ряд реформ.

Дефицит финансирования Украины значительно возрастет в следующем году, если Россия продолжит интенсивно бить по всей стране, а правительство не отреагирует на требования иностранных кредиторов относительно реформ. Об этом пишет издание Reuters.

Отмечается, что украинское правительство тратит большую часть государственных доходов на армию и финансирует социальные и гуманитарные расходы за счет иностранной помощи, которая уже составила 139 миллиардов долларов с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Как пишет Reuters, согласно опросу экономистов, Украине понадобится от 39 миллиардов долларов - сумма этого года - до около 58 миллиардов долларов внешнего финансирования только в следующем году. Эта задача неотложная.

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"Ключевая задача для правительства сейчас - поиск 10-15 миллиардов долларов в дополнение к тому объему помощи, который партнеры уже обещали на 2026 год", - цитирует издание исследовательскую записку киевского инвестиционного фонда ICU.

Эти переговоры могут осложниться после того, как Украина не выполнила ключевые реформы, согласованные с кредиторами, включая назначение судей и других ключевых должностных лиц, а президент усилил контроль над двумя основными ведомствами, расследующими коррупцию.

"Этот шаг президента Владимира Зеленского вызвал крупнейшие уличные протесты в Украине времен войны и вызвал резкую критику со стороны европейских союзников Киева, которые четко дали понять, что решительные антикоррупционные меры являются ключевыми для стремлений страны к вступлению в ЕС", - говорится в материале.

Зеленский подал в парламент новый законопроект, пообещав восстановить независимость институтов, созданных для искоренения коррупции. Но определенный вред уже нанесен, говорят эксперты.

"Хотя Европа вряд ли откажется от поддержки Украины, будущая финансовая и военная поддержка, вероятно, будет подвергнута гораздо более пристальному вниманию, что приведет к задержкам, которые Украина вряд ли может себе позволить", - отметила старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова.

Задержка с реформами

Чтобы разблокировать следующие транши многолетних кредитных программ от Европейского Союза и МВФ, Украине необходимо осуществить реформы, которые включают наем большего количества судей в высший антикоррупционный суд, реформирование агентства, ответственного за управление национализированными активами, и назначение руководителя Бюро экономической безопасности.

В первом квартале этого года Украина не выполнила несколько целевых показателей финансирования в рамках четырехлетней программы помощи Украине на 50 миллиардов евро. В июне Киев запросил 3 миллиарда евро вместо 4,5 миллиарда, которые должен был получить за второй квартал.

В Министерстве экономики заявили, что Украина выполняет все свои обязательства, несмотря на вызовы военного времени, и ожидает транш на сумму около 3 миллиардов евро в августе. Ведомство надеется получить остаток транша в размере 1,45 миллиарда евро позже.

По словам чиновников, Украина также имеет программу поддержки с МВФ на сумму 15,5 миллиарда долларов и планирует переговоры по новой программе кредитования.

Чиновники говорят, что правительство работает над внедрением всех необходимых шагов реформ, но некоторые сложные задачи требуют больше времени.

В прошлом году украинская экономика выросла на 2,9%, но в этом году Нацбанк снизил свой прогноз до 2,1%, поскольку надежды на скорое завершение войны, которое предсказывал президент США Дональд Трамп, угасли.

"Хотя многие из нас раньше считали, что 2026 год будет легче, сейчас мы ожидаем, что война продолжится и в следующем году", - отметила исследовательница Института экономических исследований Александра Бетлий.

Среди слабых мест экономики она назвала горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство.

"Аналитики отметили, что Украина не сможет существенно сократить свои оборонные расходы в следующем году, даже если в этом году будет договорено о прекращении огня, учитывая, что ее гораздо больший сосед Россия увеличил военные расходы до рекордных уровней", - пишет Reuters.

Международная помощь Украине - главные новости

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье ранее заявил, что очередной транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility будет предоставлен Киеву в меньшем объеме, чем планировалось. Причина заключается в невыполнении 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

Некоторые СМИ связали уменьшение помощи с принятым скандальным законом о НАБУ и САП. Однако по данным Bloomberg, сокращение финансовой помощи Украине от Евросоюза связано именно с невыполнением трех реформ, необходимых для получения полной выплаты.

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