В то же время в Еврокомиссии отметили, что еще должны проверить окончательный текст документа.

В Европейском Союзе поздравили Украину с принятием закона президента о возвращении полномочий НАБУ и САП, который, по их мнению, решает основные проблемы относительно независимости антикоррупционных органов в Украине, которые возникли в результате предыдущего голосования. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, переданном УНИАН.

"Сегодняшним голосованием Рада восстановила ключевые гарантии независимости антикоррупционных органов. По нашему мнению, закон решает ключевые проблемы независимости НАБУ и САП. Однако нам нужно будет проверить окончательный текст", - отмечается в сообщении.

В то же время в ЕС подчеркнули, что "это не конец процесса", ведь будущее вступление Украины в ЕС потребует "постоянных усилий" в борьбе с коррупцией и соблюдении верховенства права.

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"Мы ожидаем, что Украина быстро выполнит эти обязательства и примет решительные меры по верховенству права", - добавили в Еврокомиссии.

Партнеры напомнили, что на прошлой неделе ЕС выразил четкую обеспокоенность из-за принятия предыдущих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовы оказать поддержку", - подытоживается в сообщении.

Скандал вокруг НАБУ и САП - главные новости

22 июля Верховная Рада приняла закон, который отдельными положениями предоставлял Офису генпрокурора полномочия относительно работы НАБУ и САП. Как отмечали активисты, это фактически ликвидировало независимость этих органов.

Решение вызвало бурную реакцию общества - в ряде городов Украины начались масштабные протесты.

Также решение Совета раскритиковали европейские партнеры. Еврокомиссия выразила обеспокоенность, отметив, что НАБУ и САП "имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения общественного доверия".

31 июля Верховная Рада поддержала президентский закон, которым возвращаются полномочия НАБУ и САП.

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