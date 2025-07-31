Были устранены административные барьеры для производителей боеприпасов.

Правительство устранило административные барьеры для производителей боеприпасов, что позволит предприятиям, которые имеют необходимые технологии и компетенции, оперативно разворачивать производство. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины унормировал отдельные вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для обеспечения потребностей Сил обороны в условиях военного положения.

Постановлением №902 от 16 июля 2025 года утвержден Порядок производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов и определяет алгоритмы и механизмы таких процедур.

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В частности, предусмотрено, что предприятия, которые уже получили статус производителя боеприпасов, взрывчатых веществ, продолжают свою деятельность, потому что это гарантирует, что уже запущенные производственные процессы не остановятся.

Также постановлением предусмотрено, что все свидетельства на хранение взрывчатых материалов военного назначения, продолжают свое действие на период действия нового Порядка. То есть производителям боеприпасов и взрывчатых веществ не нужно проходить бюрократические процедуры снова.

В Минобороны отмечают, что любые взрывчатые материалы промышленного назначения (даже охотничий порох), используемые для создания боеприпасов для Сил обороны, классифицируются как взрывчатые материалы военного назначения. Это упрощает их оборот и использование в оборонном производстве.

"Правительство устранило административные барьеры для производителей боеприпасов. Это позволяет предприятиям, имеющим необходимые технологии и компетенции оперативно разворачивать производство боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств поражения", - отмечают в Минобороны.

Правительство увеличило доходность для украинских оборонных предприятий

Как сообщал УНИАН, в мае 2024 года правительство увеличило доходность для украинских предприятий, чтобы масштабировать производство боеприпасов.

Денис Шмыгаль, который тогда был на посту премьер-министра Украины, отмечал, что за последние годы страна смогла существенно нарастить изготовление собственных образцов оружия, в частности, дронов.

Он отмечал, что успешный кейс с дронами масштабируется на изготовление боеприпасов. Утверждено постановление, которое устанавливает для отечественных производителей боеприпасов уровень доходности в размере до 25% от их себестоимости, что дает возможность расширения и модернизации производителями своих линий.

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