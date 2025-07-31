Директор госпредприятия обвинил нардепа Лабазюка в попытке захвата активов

Директор государственного предприятия "Опытное хозяйство "Проскуровка" Евгений Добрянский обратился с открытым видеообращением к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Генеральному прокурору, Правительству и Верховной Раде. В своем выступлении он заявил о попытке рейдерского захвата предприятия и сознательное доведение его до банкротства.

Как утверждает в обращении Добрянский, к незаконным действиям якобы причастен народный депутат Сергей Лабазюк, член парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Директор госпредприятия требует открытого и объективного расследования, а также просит личного вмешательства главы государства. По словам Добрянского, в следующих публикациях он предоставит подробные доказательства и другие детали, которые, по его мнению, свидетельствуют об организованной попытке присвоения активов "Проскуровки".

Видео дня

Стоит отметить, что предприятие подчинено Национальной академии аграрных наук Украины и владеет плодородными земельными участками в регионе, что, по мнению пользователей соцсетей стало объектом интереса отдельных политических и бизнес-кругов.

Это не первая публичная жалоба на сомнительные действия народного избранника Сергея Лабазюка.

Еще в 2019 году селяне из Красиловского района Хмельницкой области проводили митинг под Офисом Президента, обвиняя депутата в рейдерстве и незаконном отборе земельных паев. Тогда Президент Зеленский вышел к участникам акции и пообещал лично проконтролировать ситуацию.

В 2023 году Лабазюк снова оказался в центре громкого скандала - его подозревали в попытке подкупа чиновников в сфере восстановления инфраструктуры. По данным НАБУ и САП, депутат якобы предлагал 3-5% "вознаграждения" за получение подрядов на сумму более 1 миллиарда гривен. Первый транш взятки - 150 тысяч долларов - был передан в китайской шкатулке на парковке супермаркета.

После задержания Лабазюк находился в СИЗО, впоследствии вышел под залог. Расследование по этому делу продолжается.