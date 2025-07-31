В феврале компания говорила о 400 млн активных пользователей в неделю.

Стартап OpenAI насчитал 700 миллионов человек, использующих ChatGPT каждую неделю, что составляет почти 10 процентов населения мира, пишет The Information. Для сравнения: в феврале 2025 года их было около 400 миллионов

Быстрый рост произошел на фоне общего интереса к ИИ и появления новых рассуждающих моделей o3 и o4-mini. Компания называет их своими самыми умными моделями, которые могут использовать все инструменты ChatGPT.

По данным The Information, разработчики ChatGPT удвоили свою выручку за первые семь месяцев 2025 года, достигнув $12 миллиардов годового доход. На данный момент OpenAI зарабатывает 1 миллиард долларов в месяц или 20 000 долларов каждую минуту.

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В ближайших планах у OpenAI выпуск GPT‑5. Ориентировочно это состоится в начале августе этого года. По словам источников, близких к компании, GPT-5 будет не просто языковой моделью, а революцией в сфере ИИ. Речь идет о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это универсальный ИИ, который будет способен решать любые задачи и соперничать с гениями.

Отдельно компания готовит модель с "открытыми весами", чтобы догнать DeepSeek и Meta. Предполагается, что она будет доступна под свободной лицензией.

Напомним, ранее на этой неделе OpenAI добавила в ChatGPT обучающий режим – он не дает готовый ответ, а подталкивает пользователя к нему. Чат-бот пошагово объясняет, что нужно сделать, чтобы решить все самому.

Меж тем глава OpenAI Сэм Альтман предупреждает, что ваши переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде. Действующее законодательство не предоставляет ИИ особого статуса конфиденциальности, так же, как беседы с терапевтом или юристом.

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