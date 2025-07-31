Экологи не верят в ту версию, которую озвучили власти.

В США на территории атомного объекта нашли зараженное радиацией осиное гнездо. Об этом пишет Bild.

На территории объекта Savannah River Site в штате Южная Каролина с начала 1950-х по конец 1980-х годов располагалось производство ядерного оружия. Затем объект перепрофилировали и превратили в место безопасного хранения ядерных отходов. Сейчас там хранится около 129 миллионов литров жидких радиоактивных отходов.

Как рассказали в Министерстве энергетики США, в начале июля в ходе обычных плановых работ на территории объекта рабочие обнаружили осиное гнездо, которое сильно фонило. Оно располагалось на столбе возле подземных резервуаров с радиоактивными отходами. Измерения показали, что радиационный фон гнезда превышал допустимую норму в десять раз.

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Рабочие обработали гнездо инсектицидом, а после утилизировали его как радиоактивные отходы. При этом сообщается, что самих ос в гнезде не нашли.

Специалисты считают, что гнездо "заразилось" радиацией в результате так называемого "наследственного загрязнения" — остаточного заражения со времен, когда на объекте производили оружие. Утверждается, что опасности для населения нет, поскольку осы обычно летают на короткие расстояния — в пределах нескольких сотен метров.

Однако экологическая организация Savannah River Site Watch поставила под сомнение официальную версию заражения гнезда. Также остается неясным, какова вероятность появления новых зараженных гнезд.

"У общественности есть право знать, существует ли где-то утечка", — заявил директор организации Том Клементс.

Ядерные отходы на дне Атлантики

Как писал УНИАН, ранее международная группа исследователей обнаружила сотни контейнеров с ядерными отходами на дне Атлантического океана. Это произошло в рамках проекта по выяснению текущего состояния захороненных на дне океана контейнеров.

Дело в том, что с 1950-х и по начало 1990-х годов существовала практика сброса ядерных отходов в мировой океан. Считалось, что ядерные материалы никому не будут мешать, если их сбросить на большую глубину в отдаленных частях океана.

По имеющимся оценкам, только в одном регионе Атлантики на дне может находиться до 200 тысяч контейнеров с ядерными отходами.

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