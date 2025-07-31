Ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.

Захватническая армия Российской Федерации не захватывала Каменское Запорожской области, сейчас там продолжаются бои.

Соответствующее заявление сделали в Силах обороны юга Украины. Согласно сообщению, ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной. На украинских позициях на северной и северо-восточной окраинах поселка находятся бойцы, на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.

Отмечается, что воины ВСУ продолжают держать оборону на этом участке фронта, нанося противнику значительные потери и сдерживая его продвижение. Украинские военные призывает доверять исключительно официальным источникам информации:

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"Динамика боевых действий требует осторожности в формулировках и проверки фактов, чтобы не распространять панику и не играть на руку вражеской пропаганде, которая стремится сломать наш дух".

Бои за Каменское

Напомним, недавно аналитики проекта DeepState сообщили, что россиянам удалось продвинуться в Каменском и закрепиться там.

По словам экспертов, захватчики пытаются выйди за пределы села, поэтому проводят атаки на Плавни и Степногорск. Они хотят "дозачистить" Каменское, чтобы установить там полный контроль.

По данным DeepState, украинские подразделения пытаются помешать этому - большинство поражений захватчики испытывают из-за FPV-дронов и сбросов.

В то же время констатировалось, что ситуация ухудшилась, поскольку численность россиян значительно превышает украинцев.

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