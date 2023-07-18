Многие туристические активности, которые люди привыкли считать вполне обычными, на самом деле могут быть на удивление опасными.

Туристические эксперты из команды Nomadic Yak представили свежий рейтинг самых смертоносных видов отдыха в мире в 2023 году.

Как пишет Express, многие туристические активности, которые люди привыкли считать вполне обычными, на самом деле могут быть на удивление опасными.

Самым опасным туристическим занятием был признан альпинизм с самым высоким процентом зарегистрированных смертельных инцидентов. При этом самой смертоносной горой в мире была признана Аннапурна I в Непале. Однако даже в Европе горы могут таить смертельную опасность. Например, на самой высокой горе в Альпах – Монблане (Франция, Италия) умирает около 100 человек в год.

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Пещерный дайвинг (или же гидроспелеология) занял вторую строчку в списке самых опасных видов туристической деятельности с коэффициентом смертности один на 3333 человека.

Вождение автомобиля замкнуло тройку лидеров. Туристы во время отпуска очень часто берут машину напрокат, но они должны убедиться, что они знакомы с правилами дорожного движения в пункте назначения.

Примечательно, что пьянство и пищевые отравления оказались за пределами топ-10.

Самые смертоносные туристические активности в мире

1. Альпинизм и скалолазание.

2. Пещерный дайвинг.

3. Вождение автомобиля.

4. Верховая езда.

5. Параглайдинг.

6. Катание на горных велосипедах.

7. Пеший туризм.

8. Езда на мотоцикле.

9. Скайдайвинг.

10. Забеги быков.

Эсперты советуют туристам, желающим поучаствовать в экстремальных мероприятиях, убедиться, что они прошли надлежащую подготовку, и заручиться поддержкой опытного инструктора.

При этом туристов призывают всегда иметь при себе страховку, даже если они не планируют ничего экстремального.

Как сообщал УНИАН, ранее селфи назвали одной из самых популярных причин смерти туристов на отдыхе, ведь часто ради эффектного фото туристы делают опасные для жизни вещи.

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