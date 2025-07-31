Гигантский палочник имеет длину 40 см и весит чуть меньше мяча для гольфа.

Ученые недавно обнаружили в Австралии новое гигантское насекомое-палочника, которое может быть самым тяжёлым насекомым в Австралии.

Как пишет The Guardian, новый вид Acrophylla alta длиной 40 см был обнаружен на высокогорных плато Атертон на севере Квинсленда. По мнению учёных, среда обитания может быть одной из причин его больших размеров.

В рецензируемом исследовании, документирующем открытие и опубликованном в журнале Zootaxa, отмечается, что палочник, вероятно, тяжелее гигантского роющего таракана, эндемика Квинсленда, который в настоящее время является самым тяжелым насекомым в Австралии.

Исследователь из Университета Джеймса Кука, профессор Ангус Эммотт, сказал, что открытию помогла публикация в социальных сетях. Эммотт рассказал, что его соавтор исследования Росс Коупленд получил фотографию палочника и "сразу подумал, что это может быть что-то новое".

После многих ночей поисков Эммотт и Коупленд нашли крупную самку. Насекомое находилось так высоко, что им пришлось использовать длинную палку, чтобы спустить его вниз.

Как только Коупленд увидел самку вблизи, он был уверен, что это новый вид палочника. Они держали самку в клетке, кормили её, а затем собирали яйца.

"У палочников яйца очень диагностичны, поэтому у каждого вида яйца немного отличаются", — сказал Эммотт.

Он добавил, что, по его мнению, этот вид не был обнаружен ранее, поскольку его среда обитания слишком труднодоступна.

"Он обитает высоко в кронах деревьев. Поэтому, если только не случится циклон или птица не сбросит его, очень немногие люди смогут его увидеть", — сказал Эммотт в своём заявлении.

Но среда обитания также может объяснить, почему палочники такие крупные, сказал он, добавив, что масса тела может помочь им выживать в холодных условиях "прохладной и влажной среды, где они обитают".

Следующий шаг в изучении вида — поиск самца, что оказывается непростой задачей. Самцы палочников, как правило, значительно мельче и визуально отличаются от самок, настолько, что в некоторых случаях пары описывались не только как разные виды, но и как представители разных родов.

Энтомолог Николь Гантер из Музея Квинсленда заявила, что это открытие заполнило пробел в знаниях о биоразнообразии Австралии. По её оценкам, до 70% видов австралийских насекомых в настоящее время не описаны.

Ранее на побережье Тасмании, на пляже вблизи городка Страхан, нашли гигантскую рыбу-веслоноса, которую еще называют "королем сельди" или "рыбой судного дня".

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