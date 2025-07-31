Понадобилось три попытки, чтобы доставить велосипед солдату

В 4-й бригаде Национальной гвардии Украины "Рубеж" рассказали об уникальной операции, в ходе которой доставили дронами электровелосипед раненому бойцу на фронте, чтобы помочь ему выбраться из окружения. Видео, в котором раскрыты детали операции опубликовано на официальном канале бригады.

Как рассказал младший лейтенант Николай Гриценко, начштаба бригады, боец с позывным "Танкист", был единственным выжившим из четырех украинских солдат, которые держали эту позицию. Он оставался один на этой позиции около 5 дней, и был полностью окружен - "враг был впереди, сзади и на обоих флангах".

"Подъехать туда на технике невозможно, потому что везде враг. Выйти самостоятельно он также не мог, потому что до ближайшей позиции ему надо было идти полтора километра. В его состоянии, с его ранениями нижних конечностей он бы просто не дошел", - рассказал Гриценко.

Видео дня

Гриценко сказал, что его команда разработала план эвакуации, который предусматривал доставку электровелосипеда к позиции истощенного солдата с помощью тяжелых дронов - типа "Вампира" или "Heavy Shot".

Большой проблемой был вес. Так, электровелосипед весит около 40 килограммов. Такие дроны как "Вампир" или "Кажан" тянут до 15 килограммов, "Heavy Shot" - может тянуть 40, но при этом дальность полета сокращается примерно до 2 километров.

Гриценко сказал, что было несколько неудачных попыток доставки. Первый дрон был сбит вместе с велосипедом, а второй разбился из-за того, что его двигатели сгорели.

Он добавил, что велосипед сначала разобрали на детали и доставили на позицию ближе к линии боевого соприкосновения. После этого его собрали и включили и доставили к солдату.

Бригада "Рубеж" опубликовала кадры, на которых третий дрон перевозит велосипед с помощью лебедки, и кадры того, как боец получает велосипед.

"Мы делали ставку на скорость, на неожиданность, на беззвучность велосипеда и, конечно, на мужество и храбрость самого "Танкиста", - отметил Гриценко.

Гриценко сказал, что хотя солдат во время пути наехал на мину, он смог пройти несколько сотен метров до соседней дружественной позиции. Бригада сообщила, что солдат безопасно эвакуировался, и показала видеозаписи его интервью.

"Операция стоила нам два потерянных электровелосипеда, около 100 000 (гривен), и два потерянных дрона HeavyShot, по 15 000 долларов каждый", - сказал Гриценко.

Он добавил, что электровелосипеды были приобретены за счет пожертвований волонтеров.

"Если вы увидите странный сбор средств на электровелосипед или одноколесный велосипед, не удивляйтесь. Возможно, это спасет жизнь", - сказал он.

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