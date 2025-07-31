Селезнев заявил, что это настоящий теракт, который совершила российская армия.

Удар России по многоэтажке в Киеве - это сознательный теракт, подчеркнул бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев на Radio NV.

"Очевидно, когда прилетает российская ракета по обычной многоэтажке на территории Борщаговки, то это точно не об атаке на военный объект или объект военной инфраструктуры. Это сознательный террористический акт, который совершает российская армия. Все мы не защищены против таких действий российского диктатора Владимира Путина и его окружения, а значит единственная вспомогательная сила нам в этом вопросе - это сила украинского оружия, в том числе при поддержке наших западных партнеров, в частности заокеанских", - подчеркнул Селезнев.

Он подчеркнул, что Путин продолжает убивать гражданское население нашей страны - детей, пожилых людей, женщин.

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"Мы должны помнить, что имеем дело с террористическим диктаторским режимом, который не учитывает сопутствующие или так называемые случайные жертвы среди гражданского населения нашей страны. И обращаются к нашей аудитории: жертв на территории нашей столицы было бы значительно меньше, если бы наши сограждане не игнорировали сигнал воздушной тревоги", - подчеркнул Селезнев.

Как сказал эксперт, ни одно здание гражданского назначения не выдержит прямое попадание российской ракеты и это надо помнить.

Удар по Киеву

Ночью РФ массово атаковала дронами столицу Украины, а под утро нанесла удары ракетами. В результате этого есть многочисленные разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов в 4 районах города.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются на местах российских ударов. В настоящее время известно о 8 погибших людях, из них - 1 ребенок, и 64 пострадавших, из них - 10 детей.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, было прямое попадание вражеской ракеты в дом в Святошинском районе Киева. Ракета влетела в конструкцию в районе 5-го этажа. Он отметил, что жители дома после попадания "просто падали и их просто заваливало бетонными плитами".

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