Россияне пытались переманить специалистов с судостроительных заводов Николаева, но производство газовых турбин осталось тайной.

Основная причина проблемы единственного российского авианесущего ракетного крейсера "Адмирал Кузнецов" - отсутствие соответствующих специалистов и условий эксплуатации такой боевой единицы, а также недостатки проектирования, которое делали в РФ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"История печальная с самого начала. Были некоторые технологические решения не очень удачные еще при создании этого проекта. Кстати, интересен факт: даже не то, что строили его в Николаеве, а то, что проектировали в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург, РФ - УНИАН). Соответственно николаевские корабелы профессионально выполнили задачи, которые перед ними поставило государство, но в итоге получилось то, что получилось...", - констатировал Плетенчук.

Он добавил, что обслуживать корабли все же должны страны, предприятия которых их строили, но в таком случае как "Адмирал Кузнецов", это невозможно с 1991 года - из-за распада СССР. При этом, по данным представителя ВМС, россияне пытались привлечь к сотрудничеству украинских специалистов в области судостроения, что для РФ не имело положительных последствий.

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"Даже несмотря на то, что россияне неоднократно переманивали специалистов с николаевских заводов судостроительных, и не только, для того, чтобы привлечь в свою промышленность... Но есть некоторые вещи, например, как газовые турбины, они (россияне - УНИАН) так и не смогли у себя создать их производство. Украина решила оставить профессиональные тайны именно профессиональными тайнами, несмотря ни на что", - подчеркнул военный.

По его словам, такой подход Украины к собственному производству отражается в целом на ситуации с кораблестроением в РФ, и соответственно на особенностях эксплуатации соответствующих кораблей.

Плетенчук добавил, что "Адмирал Кузнецов" имел проблемы с основным функционалом - приемом и посадкой самолетов. Этот крейсер спроектировали не под те самолеты, с которыми он реально работал, отмечает представитель ВМС.

"И главное - россияне так и не поняли, что это такое. То есть, составить полноценные условия для эксплуатации такой группировки авианосцев они в принципе так и не смогли. Они пытались копировать успешный опыт других морских держав, как всегда они делают. В первую очередь, США и Британии, но получилось немного корявенько. Потому что кроме авианесущего крейсера надо иметь соответствующую школу и традиции. В принципе, страны, с которыми они в этом соревновались, имеют такие традиции со времен Второй мировой войны...", - рассказал спикер.

"Адмирал Кузнецов" - новости

Как писал УНИАН, Минобороны РФ вероятно откажется от ремонта своего единственного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Российский ВМФ РФ и "Объединенная судостроительная корпорация" должны решить судьбу корабля в ближайшее время.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, "Адмирал Кузнецов" отправили на ремонт в 2017 году после первого боевого похода в Сирию, во время которого из-за проблем со взлетно-посадочной полосой были уничтожены два палубных истребителя Су-33 и МиГ-29К. Уже через год произошла авария, которая привела к затоплению единственного в России плавучего дока ПД-50 и дополнительных повреждений на борту крейсера. После этого он был отправлен на судоремонтный завод, где для такого большого корабля не было ни одного сухого дока.

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