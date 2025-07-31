ЕС четко выразил свою серьезную обеспокоенность относительно принятого накануне закона о НАБУ и САП.

Европейский Союз не намерен останавливать финансовую помощь для Украины. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время брифинга.

"Я могу подтвердить, что таких планов, как замораживание средств ЕС, нет. Сейчас важно, чтобы в Украине были независимые антикоррупционные органы, и чтобы Украина внедрила реформы, необходимые для соблюдения верховенства права", - сказал он.

По словам Мерсье, ЕС четко выразил свою серьезную обеспокоенность относительно принятого закона о НАБУ и САП на прошлой неделе.

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"С тех пор мы тесно контактируем с украинской властью, чтобы исправить ситуацию. Поэтому наши месседжи все это время были очень четкими. Украина должна... сохранить независимые антикоррупционные органы", - добавил представитель Еврокомиссии.

Помощь Украине от ЕС - последние новости

Ранее СМИ написали, что Европейская комиссия предупредила Украину, что может остановить всю финансовую помощь стране, если Киев будет оказывать давление на антикоррупционные органы. Позже в ЕС опровергли это, заявив, что очередной транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility будет предоставлен Киеву в меньшем объеме, чем планировалось, из-за невыполнения Киевом 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил, что у Украины есть еще год, чтобы завершить реформы. Они включают шаги по децентрализации исполнительной власти, реформирование механизмов возврата активов и отбор судей в Высший антикоррупционный суд страны.

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