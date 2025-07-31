Причина – рост себестоимости и влияние торговой войны США и Китая.

Apple планирует поднять цены на смартфоны серии iPhone 17 на 50 долларов (~2000 грн). Об этом сообщил аналитик Эдисон Ли из авторитетного агентства Jefferies, ссылаясь на рост себестоимости и влияние торговой войны США и Китая.

Пересмотр ценника затронет все модели грядущей линейки, кроме базовой. Сейчас цены на iPhone 16 начинаются с 799 долларов, а на самую топовую версию – с 1099 долларов. В случае с iPhone 17 они будут стартовать с:

iPhone 17 — 799 долларов (~33 500 грн)

iPhone 17 Air — ???+50 долларов

iPhone 17 Pro — 1049 долларов (~43 800 грн)

iPhone 17 Pro Max — 1249 долларов (~52 100 грн)

Цена тонкого iPhone 17 Air, который станет преемником Plus-версии, остается в секрете. Если верить слухам, она составит 899 долларов. Вероятно, Apple добавит 50 долларов к цене, которую планировали изначально.

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Источники The Wall Street Journal еще в мае писали, что из-за торговых пошлин, введенных администрацией Трампа, Apple будет вынуждена повысить цены на смартфоны iPhone 17. При этом публично компания попытается оправдать повышение новыми функциями и дизайнерскими обновлениями, а не прямой ссылкой на тарифы.

Презентация всех iPhone 17 ожидается в начале сентября. Ожидается, что все модели получат дисплеи 120 Гц, улучшенную селфи камеру на 24 МП и 12 ГБ ОЗУ. Pro-модели получат несколько уникальных новшеств, включая 48-Мп телефотокамеру, новый дизайн камер и рекордный аккумулятор.

Вместе с айфонами в сентябре представят новые Apple Watch, iPad Pro M5 и, возможно, AirPods 3. А вот первые Макбуки на базе M5 решили отложить до весны 2026 года.

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