Этот невероятный европейский прибрежный город во Франции славится безупречными пляжами, самой высокой песчаной дюной в Европе и ежегодным фестивалем устриц.

К югу от Бордо, на французском побережье, спрятался очаровательный приморский рай - городок Аркашон. Он обладает потрясающими пейзажами и нетронутыми пляжами.

Аркашон предлагают массу разнообразных впечатлений, пишет Mirror. Бухта Аркашона, в частности, славится рыболовством и разведением устриц и каждое лето здесь проводится собственный фестиваль устриц.

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В городе есть множество развлечений: от катания на гидроциклах до каякинга, езды на велосипеде или электроскутере. Любители шопинга будут очарованы бутиками, а гурманы смогут насладиться изысканной местной кухней. Туристов также привлекает Дюна Пила, самая высокая песчаная дюна в Европе.

Трэвел-блогер Анна уже исследовала эту жемчужину и была совершенно очарована. В видео в TikTok туристка показывает Аркашон, описывая его так: "Французский прибрежный город, о котором вы, вероятно, не слышали... но который обязательно нужно добавить в свой список желаний... Аркашон".

Один из комментаторов написал: "Мы были там в прошлом году и нам очень понравилось".

Другой пользователь TikTok поддержал оценку Анны: "Я был там летом, невероятно красиво". Другой посетитель также настоятельно рекомендовал остановку у Дюны Пила, назвав ее "чем-то особенным".

Добраться до этого чудного места можно таким образом: прилететь в Бордо, а оттуда до Аркашона можно доехать примерно за час на машине. Также можно доехать на поезде из аэропорта, дорога займет около полутора часов.

Ранее УНАН.Туризм писал о скрытой бухте, о которой мало кто знает, и, которая хранит невероятную историю. Чтобы добраться до берега бухты с "гигантской галькой", потребуется около часа пути пешком.

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