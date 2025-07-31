В противном случае Путин продолжит оказывать агрессию против других стран.

Мир должен добиваться смены режима в Российской Федерации, иначе кремлевский правитель Путин будет продолжать дестабилизировать ситуацию в соседних странах.

Об этом на конференции, посвященной 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Как передает The Telegraph, украинский лидер верит в возможность принуждения России к прекращению войны:

"Она ее начала, и ее можно заставить ее закончить, но если мир не будет стремиться изменить режим в России, это будет означать, что даже после окончания войны Москва все равно будет пытаться дестабилизировать соседние страны".

Владимир Зеленский заявил, что пришло время конфисковать российские активы и использовать их "для служения" миру, а не войне, а не просто замораживать их. "Мы должны полностью заблокировать военную машину России. Использовать все замороженные российские активы, включая украденные коррупционным путем богатства, для защиты от российской агрессии", - добавил он.

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Хельсинкский заключительный акт: главное

Хельсинкский заключительный акт, подписанный 1 августа 1975 года в столице Финляндии стал результатом многолетних переговоров в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое объединило 35 государств, в том числе Соединенные Штаты Америки, Канаду, Советский Союз и почти все европейские страны.

Этот документ сыграл ключевую роль в установлении новых норм международных отношений в Европе во время "разрядки" Холодной войны.

В Хельсинкском заключительном акте вопрос уважения границ занимал важное место. В нем отмечалось, что государства-участники обязуются уважать существующие границы друг друга и воздерживаться от любых попыток изменить их силовым путем или угрозой силы. Любые изменения границ могли осуществляться только мирным путем и по согласию сторон.

Это положение было чрезвычайно важным в контексте послевоенной Европы, где существовало много территориальных споров. Формальное признание послевоенных границ способствовало стабильности, уменьшению риска вооруженных конфликтов и созданию атмосферы доверия между государствами.

Однако, как показала дальнейшая история, эти принципы не всегда соблюдались - особенно со стороны СССР и, позже, России.

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