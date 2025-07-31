Из 20 городов, вошедших в рейтинг, половина находится в Китае.

Одно из лучших впечатлений от прогулок по городу - это любование его возвышающимися небоскребами. Эти гиганты требуют богатого воображения и продуманного городского планирования, чтобы они могли вознестись до небес.

Согласно данным Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), который составил рейтинг города с наибольшим количеством небоскребов, чтобы здание считалось небоскребом, оно должно быть высотой не менее 150 м, пишет TimeOut.

С 560 небоскребами Гонконг занимает первое место в рейтинге. В условиях стремительно растущего населения и горного рельефа градостроители решили, что единственный способ строительства - вверх, превратив город в настоящий рай на берегу Южно-Китайского моря.

Видео дня

Самым высоким зданием города является Международный торговый центр — одно из самых экологичных зданий в мире, построенное в 2010 году (118 этажей и 484 м). За ним следует Международный финансовый центр Two (2003) высотой 416 м, а затем Central Plaza (1992), построенный в 1992 году и достигающий 374 м. Асимметричная башня Банка Китая, построенная в 1989 году, является узнаваемым символом горизонта Гонконга. Она также является частью городской "Симфонии огней" - постоянной инсталляции, которая освещает Гонконг каждый вечер после 20:00.

На втором месте - Шэньчжэнь (Китай) с 444 небоскребами. Самое высокое здание - финансовый центр Пинъань.

На третьем месте - Нью-Йорк, город с самым узнаваемым силуэтом. В "Большом яблоке" более чем 320 высотных зданий, включая Всемирный торговый центр и здания Крайслер и Эмпайр-стейт-билдинг, что делает город настоящим архитектурным музеем.

Города с наибольшим количеством небоскребов:

1. Гонконг, Китай

2. Шэньчжэнь, Китай

3. Нью-Йорк, США

4. Дубай, ОАЭ

5. Гуанчжоу, Китай

6. Шанхай, Китай

7. Куала-Лумпур, Малайзия

8. Ухань, Китай

9. Токио, Япония

10. Чунцин, Китай

11. Чикаго, США

12. Бангкок, Таиланд

13. Чэнду, Китай

14. Джакарта, Индонезия

15. Мумбаи, Индия

16. Торонто, Канада

17. Шэньян, Китай

18. Сингапур, Сингапур

19. Наньнин, Китай

20. Ханчжоу, Китай

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что был обнародован рейтинг самых дорогих городов мира в 2025 году. Ежегодный отчет показал, в каких городах самая высокая стоимость жизни.

Вас також можуть зацікавити новини: